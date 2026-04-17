Πώς η «μητέρα των μαχών» κατέληξε περίπου σε περίπατο στη Βουλή, ο τετραετής πόνος για τις υποκλοπές, ο Τσίπρας το πάει πιο νωρίς, η Ντία η νταραβεριτζού
Η χθεσινή συζήτηση είχε χαρακτηριστεί από την αντιπολίτευση και τους εχθρούς του Μητσοτάκη ως «η μητέρα των μαχών», το «μεγάλο χτύπημα» και άλλα πομπώδη
Θα πω (ή μάλλον θα γράψω) τα εξής: Πρώτον, μεγάλες μάχες και αντίστοιχα χτυπήματα γίνονται στη Βουλή πάντα όταν τα θέματα που συζητούνται «καίνε» την κοινή γνώμη. Ναι, όταν συζήταγαν οι πολιτικοί αρχηγοί για τα Τέμπη πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό το θέμα «έκαιγε» όλη την Ελλάδα, αφού υπήρχαν ακόμα οι εντυπώσεις από το ογκωδέστατο συλλαλητήριο και τις θεωρίες περί ξυλολίου, οι οποίες φυσικά απεδείχθησαν ψεκασμένες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές δεν «καίνε» και πάντως όχι την κοινή γνώμη. Σαφώς και τα δύο θέματα είναι σοβαρά, αλλά έχουν κατά διαφορετικό τρόπο κριθεί. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων γίνεται πλέον από την ΑΑΔΕ και προσωπικό όφελος σε χρήμα δεν υπήρξε σε πολιτικά πρόσωπα. Στις υποκλοπές από το 2022 έως σήμερα μεσολάβησαν εκλογές, εθνικές και ευρωπαϊκές. Και τις δύο τις πήρε άνετα το κυβερνών κόμμα. Παραιτήθηκαν τότε όσοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι και ακόμα τρέχουν τα δικαστήρια. Επομένως, ο πόνος του Ανδρουλάκη που άκουγαν το τηλέφωνό του είναι κατανοητός, είναι σεβαστός, αλλά ως εκεί. Εκλογές δεν κερδίζεις με… τον πόνο σου, ούτε γιατί αδικήθηκες, ειδικά σ’ ένα θέμα που σέρνεται τέσσερα χρόνια και δεν μπορεί να αποτελεί προγραμματική θέση για ένα κόμμα που θέλει να λέει ότι είναι έστω και η αξιωματική αντιπολίτευση με αξιώσεις. Ας πάει παρακάτω λοιπόν ο αρχηγός και ας πει και τίποτα άλλο. Δεύτερον, «μητέρες των μαχών» και ντέρμπι γίνονται από μεγάλους παίχτες και ομάδες. Χθες ο Μητσοτάκης πέρασε μία σχετικά εύκολη ημέρα στη Βουλή, έριξε νωρίς την πρώτη ατάκα για την τοξικότητα της αντιπολίτευσης, η οποία και έδωσε το στίγμα της ημέρας μηντιακά. Και αυτό χωρίς να έχει άδικο φυσικά, γιατί όπως γράψαμε και χθες οι άνθρωποι το έχουν τερματίσει με τις παπάτζες, με αποτέλεσμα ναι μεν να ταλαιπωρούν ψυχικά και να δηλητηριάζουν το περιβάλλον και τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά ταυτοχρόνως να γίνονται και γελοίοι. Το σκηνικό αυτό, της grotesco αντιπολίτευσης βολεύει αφάνταστα μόνο έναν. Τον Μητσοτάκη.
Οι κόντρες για τις νέες περιφέρειες
-Ενδιαφέρον είχαν οι θεσμικές παρεμβάσεις που προανήγγειλε ο Κ.Μ και στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και για το μετεκλογικό σκηνικό. Παρατήρησα πάντως ότι απέφυγε να γίνει συγκεκριμένος για τις σκέψεις που υπάρχουν ως προς την αλλαγή στις εκλογικές περιφέρειες ή για τις παρεμβάσεις στο σύστημα της σταυροδοσίας. Αυτό έχει αφενός μια πολιτική λογική γιατί πρέπει να συζητηθεί με τα κόμματα σε πιο ουδέτερο χρόνο, αφετέρου πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει και σοβαρή διάσταση απόψεων μέσα στο Μ.Μ. Ειδικά οι εξωκοινοβουλευτικοί είναι της άποψης ότι οι αλλαγές πρέπει να είναι και πιο τολμηρές, αλλά όσοι έχουν επαφή με τη Βουλή και τους βουλευτές αντιτείνουν ότι τις εκλογές θα πρέπει να τις ψηφίσουν... βουλευτές, από τους οποίους το κόμμα ζητά κινητοποίηση και προσπάθεια. Και το ένα και το άλλο δεν γίνονται.
Υπουργικό και Κοινοβουλευτική Ομάδα
-Η επόμενη εβδομάδα έχει αρκετές διεθνείς υποχρεώσεις για τον Μητσοτάκη (Σύνοδος Κορυφής στη Λευκωσία, επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα κ.λπ.), οπότε έγινε χθες ένας προγραμματισμός σε βάθος δύο εβδομάδων. Σύμφωνα με αυτόν στις 29 Απριλίου θα συνεδριάσει το Υπουργικό και στις 30, παραμονή Πρωτομαγιάς, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, όπου αναμένεται να γίνει... ματς, καθώς οι βουλευτές περιμένουν με "λυμένο το ζωνάρι". Ήδη αρκετοί προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν την άρση ασυλίας συναδέλφων τους την επόμενη εβδομάδα στις κάλπες που θα στηθούν για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για παράδειγμα, έμπειρος βουλευτής έλεγε χθες στη στήλη ότι η ακρόαση πολιτών και η επικοινωνία με υπηρεσίες συνδέονται ξεκάθαρα με την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή, προσθέτοντας ότι η ψήφος είναι προσωπική και δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Ο ίδιος βέβαια αναγνωρίζει ότι πρέπει να συνυπολογιστεί ότι οι ίδιοι οι "11" έχουν ζητήσει άρση ασυλίας, αλλά να θεωρείτε τις "γαλάζιες" διαρροές δεδομένες.
Μακάριος-Μαξίμου
-Πριν από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ο Λαζαρίδης αναγκάστηκε να κάνει μια απολογητική δήλωση για να μαζέψει τη συνέντευξή του στο Open και να προσπαθήσει να "ρεφάρει" τις εντυπώσεις, ζητώντας να καταβάλλει ο ίδιος τα ποσά που του καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εφόσον καταλάμβανε θέση με πιστοποιητικά που δεν είχε και πληρωνόταν αντιστοίχως. Μαθαίνω ότι προηγήθηκε επικοινωνία του με στενό συνεργάτη του Μητσοτάκη, ο οποίος είναι παλιός του φίλος και του "εξήγησε το όνειρο". Τώρα, να πω ότι η δήλωση έκανε τα πράγματα καλύτερα δεν μπορώ, πλέον όμως ο υφυπουργός μπαίνει σε επικοινωνιακή καραντίνα και θα μιλάει μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς του π.χ. για τον αφθώδη πυρετό, για τον οποίον υπάρχει σήμερα σύσκεψη στο Αγροτικής Ανάπτυξης με παράγοντες της Λέσβου. Και όσο αντέξει στη θέση.
Παρέμβαση Θεοδωρικάκου και για το Θριάσιο
-Διάβαζα τα ρεπορτάζ για το πολυνομοσχέδιο που κατεβάζει ο Τάκης Θεοδωρικάκος για "οne stop shop" ως προς τις επενδύσεις και σαρωτικές αλλαγές σε άδειες, λαϊκές και αγορά, αλλά υπάρχουν και τα "ψιλά γράμματα" των διατάξεων. Για παράδειγμα, στο άρθρο 154 του νομοσχεδίου ρυθμίζονται εκκρεμότητες για το Θριάσιο Πεδίο, όπου "τρέχει" ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του logistics hub που μπορεί να συνδεθεί με το νέο λιμάνι της Ελευσίνας, ώστε να δημιουργηθεί εναλλακτικός του Πειραιά πόλος. Θυμίζω ότι το έργο "τρέχει" η κοινοπραξία Goldair-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ με τη χρηματοδότηση της Τρ. Πειραιώς και του αμερικανικού DFC. Για το Ανάπτυξης το έργο είναι πρώτης προτεραιότητας και ο Θεοδωρικάκος έχει παρέμβει αρκετές φορές, προκειμένου να λυθούν προβλήματα που αφορούσαν τη σύμβαση παραχώρησης ή την ίδια τη διαδικασία αδειοδότησης.
Πιο νωρίς ο Τσίπρας…
-Σε άλλα νέα πολιτικά, μου λένε ότι ο Τσίπρας ετοιμάζεται για νωρίτερα, «δεν υπάρχει Σεπτέμβριος, πάμε για Μάιο-Ιούνιο» υποστηρίζει η (καλή) πηγή και επιμένει ότι «και σε 40 μέρες να προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης εμείς θα κατέβουμε, έστω και όπως όπως».
Η Ντία η νταραβεριτζού
-Η κυρία είναι παλιά στο Σώμα, έχει εμπειρία από όλα και απ’ όλους και την έχει δει Αρχηγός. Πάνω από Στρατηγούς, Αττικάρχες, ΓΑΔΑρχες, ακόμα και από τον υπουργό. Η Ντία η νταραβεριτζού λοιπόν, όπως τη φωνάζουν στην Κατεχάκη, ξύπνησε ή μάλλον παραξύπνησε και άρχισε τα κουμάντα. Όχι απλώς δημόσιες σχέσεις, αλλά και ιδιωτικές και πολύ ειδικές και προσεγμένες. Μάλιστα, τη βλέπουμε…
Ο πραγματικός ανταγωνισμός για τις τράπεζες
-O πραγματικός και πιο ουσιαστικός ανταγωνισμός στην παραδοσιακή τραπεζική γίνεται σήμερα από τις ψηφιακές τράπεζες. Ενας ανταγωνισμός που αποκτά σκληρά, διεθνή χαρακτηριστικά και σε ορισμένες περιπτώσεις αλώνει τις εγχώριες αγορές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η Revolut, η οποία το 2025 παρουσίασε κέρδη ρεκόρ 2,3 δισ. δολ. με έσοδα 6 δισ. δολ. Ήταν το πέμπτο συνεχόμενο έτος κερδοφορίας με υπόλοιπα πελατών να ανέρχονται σε 67,5 δισ. δολάρια. Στη χώρα μας η Revolut αύξησε κατά 31% τους ιδιώτες πελάτες, κατά 47% τους επιχειρηματικούς και κατά 58% τις καταθέσεις. Κι επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, χθες η Revolut έδωσε ένα μικρό δείγμα πώς λειτουργεί και πώς προσεγγίζει την αγορά. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε έρευνα σύμφωνα με την οποία οι Ελληνες καταναλωτές προσεγγίζουν πιο στρατηγικά τον τρόπο που δαπανούν τα χρήματά τους σε προϊόντα και υπηρεσίες για την προσωπική τους περιποίηση. Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν, οι Ελληνες απέχουν από παρορμητικές αγορές, προγραμματίζουν ενεργά και αποταμιεύουν για να αγοράσουν τέτοια προϊόντα, επενδύουν στις επιλογές τους παρά τις οικονομικές πιέσεις και δεν πολυακούνε τις συστάσεις των celebrities. Υστερα από αυτή την έρευνα η Revolut αποφάσισε να δημιουργήσει προϊόντα και συνεργασίες για εκπτώσεις, επιβραβεύσεις, αλλά και τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεσματικής διαχείρισης της συγκεκριμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς. Με βάση αυτά που είχαμε συνηθίσει, οι εμπορικές επιχειρήσεις και όχι ο καταναλωτής-πελάτης οδηγούσε τις τράπεζες στη σύναψη συνεργασιών. Τώρα η αγορά αλλάζει και από τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι ψηφιακές τράπεζες.
Real estate και αύξηση κεφαλαίου για τη Δούρος
-Στο επόμενο στάδιο μπαίνει ο μετασχηματισμός της Δούρος, μετά την είσοδο της COSMOS DEVELOPMENTS, συμφερόντων Ν. Μπάκου – Α. Καϋμενάκη, μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που είχε ως αποτέλεσμα να αλλάζει ο μετοχικός έλεγχος. Η εταιρεία έχει εξυγιάνει τον ισολογισμό της, αναδιαρθρώθηκαν και πληρώθηκαν υποχρεώσεις και αποκαταστάθηκε η κεφαλαιακή επάρκεια. Στο πλαίσιο αυτό πουλήθηκε επίσης ακίνητο έναντι €2,7 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ποσού κατευθύνθηκε στην πρόωρη αποπληρωμή των ήδη ρυθμισμένων και τηρούμενων δόσεων των οφειλών προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Τώρα, η εταιρεία δρομολογεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους €3 εκατ. και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Πρόθεση της διοίκησης είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ο σχεδιασμός προβλέπει πως η Δούρος θα επιδιώξει να διατηρήσει την παρουσία της στην ένδυση, ωστόσο θα εισέλθει σε νέες δραστηριότητες και συγκεκριμένα, όπως έχει αναφέρει η στήλη, στην ανάπτυξη ακινήτων. Έτσι, ένα ποσοστό της ΑΜΚ θα διατεθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της δραστηριότητας ένδυσης και το υπόλοιπο σε επενδύσεις στον τομέα ακινήτων με στόχο να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες ροές εσόδων ή/και ενδεχόμενες υπεραξίες από πιθανές μελλοντικές πωλήσεις που θα στηρίξουν κεφαλαιακά τη Δούρος.
ΟΛΘ: Επιτάχυνση με αιχμή τον 6ο προβλήτα
-Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης αναμένεται να επιταχύνει το 2026 την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Με βάση τη σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, απορρέει η υποχρέωση για επενδύσεις σε έργα υποδομής και εξοπλισμού ύψους €180 εκατ. έως το 2030, έπειτα από παράταση σε σχέση με το αρχικά προβλεπόμενο 2026. Κεντρική θέση στο επενδυτικό σχέδιο κατέχει φυσικά η πολυαναμενόμενη επέκταση της λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα, έργο προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ. Για την υλοποίησή του έχει ήδη αναδειχθεί ως οριστικός ανάδοχος η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε., ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Master Plan και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2025, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας από τις σημαντικότερες επενδύσεις στο λιμάνι. Παράλληλα, το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση του εξοπλισμού των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων και του συμβατικού λιμένα με 30 εκατ. ευρώ, καθώς και έργα αποκατάστασης του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού και γενικότερης ανάπτυξης του λιμένα ύψους 20 εκατ. ευρώ.
Αύξηση 10% στο μέρισμα
-Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΟΛΘ που αναρτήθηκαν χθες, από το 2018 που υπεγράφη η παραχώρηση, μέχρι το τέλος του 2025, οι επενδύσεις που πραγματοποίησε ο ΟΛΘ ανέρχονται σε περίπου 22,5 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν κυρίως την προμήθεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού -όπως γερανογέφυρες, αυτοκινούμενους γερανούς και οχήματα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων- καθώς και την εκπόνηση οριστικών μελετών για τον 6ο προβλήτα και την αποκατάσταση του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού. Ωστόσο, η ΟΛΘ έχει υλοποιήσει και σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις ύψους άνω των €64 εκατ., για αναβάθμιση υποδομών, κατά συνέπεια οι καθαρές επενδύσεις από τον Μάρτιο του 2018 έως και το τέλος του 2025 ξεπερνούν τα €86 εκατ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεωτικών επενδύσεων παραμένει σε εξέλιξη, με το ανεκτέλεστο να διαμορφώνεται στα 157,5 εκατ. ευρώ. Οι μέτοχοι, ωστόσο, δεν θα πρέπει να έχουν παράπονο αφού το ΔΣ θα προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 2,2 ευρώ, αυξημένο κατά 10% έναντι του 2024, που αντιπροσωπεύει μερισματική απόδοση της τάξης του 6% στα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.
Το ευρωπαϊκό τείχος που προστατεύει τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ
-Από την 1η Ιουλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το νέο ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας του χάλυβα. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερες ποσοστώσεις, δασμό 50% εκτός ορίου και νέο μηχανισμό ιχνηλασιμότητας «melt and pour» για την αντιμετώπιση της εμπορικής εκτροπής. Στην πράξη όλα αυτά σημαίνουν 721 εκατομμύρια τόνους παγκόσμιας πλεονάζουσας χαλυβουργικής ικανότητας για το 2027, τη στιγμή που η χρησιμοποίηση ευρωπαϊκής δυναμικότητας βρίσκεται μόλις στο 67%. Οι συνολικές εισαγωγικές ποσοστώσεις μειώνονται κατά 47% σε σχέση με τα επίπεδα του 2024. Αυτό πλήττει τους εξαγωγείς τρίτων χωρών που «παρκάρουν» φθηνό χάλυβα στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό το νέο καθεστώς ευνοεί 3 ελληνικές εισηγμένες, η κάθε μία από διαφορετική σκοπιά. Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ είναι αναμφισβήτητα ο μεγάλος κερδισμένος. Ο κλάδος χάλυβα του ομίλου (έσοδα 1 δισ. ευρώ το 2025) και η θυγατρική χαλυβδοσωλήνων (592 εκατ. ευρώ) δέχονταν ακριβώς αυτή την πίεση από εισαγόμενα προϊόντα χαμηλού κόστους. Στο βασικό σενάριο, η συμφωνία θα αποδώσει πρόσθετα έσοδα περίπου 46 εκατ. ευρώ και 14 εκατ. ευρώ EBITDA μόνο το 2026. Υπάρχει εκτίμηση για αύξηση στα €103 εκατ. και €27 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2028. Η Cenergy ωφελείται σε δεύτερο επίπεδο. Μόνο το σκέλος της Σωληνουργείας Κορίνθου εμπίπτει στη νέα ρύθμιση. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών μιλούν για πρόσθετα έσοδα της τάξης των €5 εκατ. το 2026, με προοπτική 11 εκατ. ευρώ το 2028. Η ElvalHalcor παραμένει ουσιαστικά αδιάφορη. Αλουμίνιο, χαλκός και ψευδάργυρος δεν εμπίπτουν στο νέο καθεστώς προστασίας του χάλυβα. Θα υπάρχει ωστόσο ένα δευτερογενές αποτέλεσμα καθόλου αμελητέο. Η Ευρώπη (Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) δημιούργησε ένα τείχος προστασίας που βελτιώνει σταδιακά την ανταγωνιστική θέση των Ευρωπαίων παραγωγών. Αρκεί φυσικά να επικυρωθεί τελικά πριν από τη λήξη του ισχύοντος καθεστώτος, το καλοκαίρι του 2026.
Εκτίμηση κινδύνου: Από “σημαντικός” σε “ακραίος” σε σύντομο χρόνο
-Σε πηγαδάκι χθες με ναυτιλιακούς παράγοντες αλλά και στελέχη εταιρειών εκτίμησης ρίσκου, το Ορμούζ ήταν το βασικό θέμα σχολιασμού. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι οι αναλυτές επισημαίνουν πως το βασικό επίπεδο κινδύνου για τον Αραβικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν παραμένει στο επίπεδο 3/5 (σημαντικός), με ρεαλιστική πιθανότητα περιστατικού που επηρεάζει την εμπορική ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, το περιβάλλον χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ευμετάβλητο, με πιθανότητα ταχείας κλιμάκωσης σε 4/5 (υψηλό) ή ακόμη και 5/5 (ακραίο), εφόσον υπάρξει κατάρρευση των διαπραγματεύσεων ή στρατιωτική αντίδραση από το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη παρουσία ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή του Ορμούζ αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών επεισοδίων, τα οποία θα μπορούσαν να επεκταθούν στον ευρύτερο Αραβικό Κόλπο και να επηρεάσουν κρίσιμες ενεργειακές ροές προς την Ασία και την Ευρώπη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ενδεχόμενο ακούσιας εμπλοκής εμπορικών πλοίων σε επιχειρησιακές ζώνες υψηλής έντασης. Για τον λόγο αυτόν, συστήνεται στα εμπορικά πλοία να διατηρούν αυστηρή απόσταση ασφαλείας από πολεμικά σκάφη και να επανεξετάζουν συνεχώς τις διαδρομές τους, καθώς το επιχειρησιακό περιβάλλον μπορεί να μεταβληθεί εντός ωρών.
Η Μαρία Αγγελικούση και το μπρα-ντε-φερ στον IMO για το Net-Zero Framework
-Η συζήτηση στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμό-ΙΜΟ για την πλήρη απανθρακοποίηση της Ναυτιλίας/Net-Zero Framework εισέρχεται στην τελική ευθεία της διπλωματικής και βιομηχανικής διαπραγμάτευσης, με την ελληνόκτητη ναυτιλία να εμφανίζεται εκ νέου διχασμένη ως προς την κατεύθυνση της παγκόσμιας ρύθμισης. Επιστολή που υπογράφουν 27 εταιρείες, με επικεφαλής τη Μαρία Αγγελικούση, ζητά από τα κράτη-μέλη του IMO να επανεξετάσουν τον μηχανισμό τιμολόγησης άνθρακα, υποστηρίζοντας ότι εναλλακτικά ρυθμιστικά σχήματα χωρίς «economic element» θα ήταν πιο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Η θέση αυτή βρίσκει έδαφος κυρίως σε στόλους με υψηλή έκθεση σε oil και LNG trades, όπου το κόστος συμμόρφωσης αποτελεί κρίσιμη μεταβλητή. Xθες από την πλευρά της η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών με δήλωση της προέδρου της Μελίνας Τραυλού έκανε έκκληση για ρεαλιστική λύση που θα διασφαλίζει μια δίκαιη και ισότιμη ενεργειακή μετάβαση. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Σημαντικά ονόματα της ελληνόκτητης ναυτιλίας απουσιάζουν από το συγκεκριμένο μέτωπο, ενώ άλλοι μεγάλοι παίκτες έχουν επιλέξει διαφορετικές τοποθετήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το ζήτημα του carbon pricing έχει πλέον εξελιχθεί σε στρατηγική διαφοροποίησης και όχι απλώς περιβαλλοντική συζήτηση. Η ουσία της αντιπαράθεσης παραμένει σταθερή. Το κατά πόσο η εισαγωγή οικονομικού αντικινήτρου μέσω carbon pricing-τιμολόγηση άνθρακα είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών ή αν κινδυνεύει να δημιουργήσει στρεβλώσεις και να επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένα segments της αγοράς, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να πληρώνουν χρήματα ανά τόνο εκπομπών CO₂ ή να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών.
Μηνύματα ηγεσίας και νέες ισορροπίες σε μια περίοδο μετάβασης
-Σε μια συγκυρία όπου η έννοια της ηγεσίας επαναπροσδιορίζεται υπό το βάρος γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων, η εκδήλωση «Leadership in the New Era», που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον δημόσιο διάλογο γύρω από το μέλλον της αγοράς και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η παρουσία του υπουργού Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη, μαζί με τον γιατρό Γιώργο Χρούσο, αναμένεται να δώσει το στίγμα μιας συζήτησης που εκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της εταιρικής διακυβέρνησης, αγγίζοντας ζητήματα μετασχηματισμού, καινοτομίας και στρατηγικής προσαρμογής. Την ίδια στιγμή, η σύντομη παρέμβαση του Ανδρέα Σιάμισιη, CEO της Helleniq Energy, ενισχύει τη διάσταση της ενέργειας ως κρίσιμου πυλώνα για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό πλαίσιο, καθώς συμπίπτει με τη διεθνή συνάντηση του δικτύου Stanton Chase International στην Αθήνα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ελληνικής αγοράς στον παγκόσμιο χάρτη του executive search. Παράλληλα, σηματοδοτεί μια νέα φάση για το γραφείο της Stanton Chase Athens, μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο μετοχικό του σχήμα. Η νέα μετοχική δομή αποτυπώνει μια ισχυρή συμμαχία με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα: βασικός μέτοχος με ποσοστό 51% αναλαμβάνει η νέα διοίκηση υπό τον Νίκο Βασιλικιό, ενώ ο Αλέξης Κόντης συμμετέχει με 24,5% και το family office της κυρίας Μαριάννας Λάτση με επίσης 24,5%, ως στρατηγικός επενδυτής. Η σύνθεση αυτή ενισχύει τη δυναμική της εταιρείας σε μια περίοδο που η αγορά αναζητά εξειδικευμένες λύσεις και αξιόπιστη καθοδήγηση. Με παρουσία στην Ελλάδα από το 2003 και ως μέλος ενός διεθνούς δικτύου με δεκάδες γραφεία παγκοσμίως, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με αιχμή το executive search σε 12 βασικούς κλάδους της οικονομίας - μεταξύ αυτών η ναυτιλία, η ενέργεια, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η βιομηχανία. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες Board Advisory, Leadership Advisory και succession planning, υποστηρίζοντας οργανισμούς στη διαμόρφωση ισχυρών διοικητικών ομάδων.
Νέο ιστορικό υψηλό για την «ελληνική Vinci»
-Η χθεσινή εντυπωσιακή άνοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κεφαλαιοποίηση των 4,246 δισ. ευρώ είναι μια ιστορική στιγμή για τον Όμιλο. Δεν αποκλείεται το ράλι να σχετίζεται με σενάρια περί πιθανής προσθήκης στον Standard Greece του MSCI. Επιπλέον, σε μια εποχή που όλα τα κόστη εκτινάσσονται σε πρωτόγνωρα ύψη, η διοίκηση του Γιώργου Περιστέρη επιβεβαίωσε ότι έχει «κλειδώσει» σημαντικό μέρος του ρίσκου κόστους μέσω συμβατικών δικλείδων. Η Santander αναβάθμισε την τιμή-στόχο στα €53 από €49, υπολογίζοντας ότι το χρηματιστήριο αποτιμά το χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων μόλις στα €1,2 δισ. για το 2027, ποσό που υπολείπεται τόσο του επενδεδυμένου κεφαλαίου (€1,4 δισ.) όσο και της εκτιμώμενης εύλογης αξίας. Η εταιρεία έχει θέσει στόχο λειτουργικής κερδοφορίας ύψους €1 δισ. έως το 2030, με «μοχλό» τις παραχωρήσεις, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2026 συγκλίνουν κοντά στο €1,1 δισ. Σε μια αγορά που χθες ταλαιπωρήθηκε από τα πολλά σκαμπανεβάσματα, η σταθερή ανοδική πορεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +3,53% στα 41,06 ευρώ εξέπεμπε μηνύματα αισιοδοξίας.
Ερωτήματα για την BYLOT
-Ο τακτικός -όπως δηλώνει -αναγνώστης της στήλης Γ.Β. (τα στοιχεία του είναι στη διάθεση του newmoney.gr) σε επιστολή του σημειώνει σε σχέση με το χθεσινό δημοσίευμα της στήλης με τίτλο “Με ενδιάμεση χρηματοδότηση 40 εκατ. η αντεπίθεση της BYLOT”: «Γιατί δεν διευκρινίζετε τι σημαίνει ενδιάμεση χρηματοδότηση; Τι σημαίνει ότι θα εμφανιστεί ως ενδοσυστημική κίνηση; Μήπως το συγκεκριμένο αφορά σε δημιουργική λογιστική που παραπέμπει σε άλλες περίεργες εποχές; Η χρηματοδότηση έρχεται χωρίς κόστος για την εταιρεία; Μήπως αφορά σε χρηματοδότηση με collateral μετοχών και, στη συνέχεια, αγορά ιδίων μετοχών, πράγμα που παραπέμπει σε άλλες περίεργες εποχές και συνταγή για την απόλυτη επενδυτική καταστροφή;». Η στήλη ελπίζει πως η BYLOT -που προφανώς δεν ενεργεί παρανόμως- θα δώσει επεξηγήσεις για αυτά τα σύγχρονα προϊόντα που χρησιμοποιεί με την Deutsche Bank, ώστε να λυθούν όλες οι απορίες.
Τα... στοιχήματα ωφελούν την Ξυλεμπορία
-Η μετοχή της Interwood Ξυλεμπορία εκτινάχθηκε σήμερα κατά +8,94%, στα 2,680 ευρώ, αμέσως μετά την επιβεβαίωση της είδησης για ένα προσύμφωνο πώλησης ακινήτου της αξίας 3 εκατ. ευρώ. Η αγορά διάβασε θετικά μια κίνηση που συνδυάζει απομόχλευση, αναδιάταξη κεφαλαίων και λειτουργική ορθολογικοποίηση. Τα 2 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε μείωση των δανειακών υποχρεώσεων και το εναπομείναν 1 εκατ. ευρώ επενδύεται στην αναβάθμιση της κεντρικής μονάδας στην Ελευσίνα. Το ενδιαφέρον παρασκήνιο αφορά τον αγοραστή του ακινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, το ακίνητο πιθανότατα αποκτήθηκε από τη SuperBet, την εκ Ρουμανίας ορμώμενη εταιρεία στοιχηματισμού που διεκδικεί δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά. Η SuperBet, με παρουσία σε 9 ευρωπαϊκές αγορές και χρηματοδότηση από το fund της Blackstone, αντιπροσωπεύει ακριβώς το προφίλ αγοραστή που μπορεί να κινείται γρήγορα και να πληρώνει δίκαιες τιμές. Η είσοδός της στην Ελλάδα, την εποχή που η αγορά μας αναδιαρθρώνεται μετά την απελευθέρωση των αδειών, θα απαιτήσει φυσική υποδομή. Η διοίκηση της Interwood αναφέρει ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τουλάχιστον μία ακόμη πώληση ακινήτου.
Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και ο τουρισμός
-Η ανατροπή των αεροπορικών διαδρομών λόγω του πολέμου στο Ιράν έχει μετατρέψει τα αεροπορικά ταξίδια σε ακριβή πολυτέλεια. Οι τιμές εισιτηρίων σε πτήσεις που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη εκτοξεύθηκαν έως και +560% τον Μάρτιο. Το εισιτήριο από το Χονγκ Κονγκ στο Λονδίνο κοστίζει σήμερα κατά μέσο όρο 3.318 δολάρια, ενώ το Σίδνεϊ–Λονδίνο έχει ανατιμηθεί κατά +429%. Το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από τη Μέση Ανατολή αναγκάζει τα αεροπλάνα σε παρακάμψεις χιλιάδων χιλιομέτρων, μέσω Κεντρικής Ασίας ή Αφρικής. Σε κάθε δρομολόγιο προστίθενται 2 έως 4 ώρες πτήσης. Η κηροζίνη ακριβαίνει όσο το πετρέλαιο Brent κυμαίνεται μεταξύ $95–$117. Το επιπλέον καύσιμο μεταφράζεται άμεσα σε κόστος που μετακυλίεται στον επιβάτη. Τα προγράμματα προστασίας (hedging) των αεροπορικών εταιρειών, για τις τιμές των καυσίμων, έχουν σχεδιαστεί με βάση τις τιμές και τις προβλέψεις προ κρίσης. Η αυξημένη χωρητικότητα των αεροσκαφών που είχε προγραμματιστεί για την καλοκαιρινή σεζόν δεν αντισταθμίζει το κόστος παράκαμψης. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγες εβδομάδες προτού ξεκινήσει επισήμως η τουριστική σεζόν για την Ελλάδα. Οι αγορές της Ασίας–Ειρηνικού (Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Κίνα) μέχρι πέρυσι αντιπροσώπευαν ένα μεγάλο και διαρκώς κομμάτι της τουριστικής δαπάνης για τη χώρα μας. Ένα εισιτήριο Σίδνεϊ–Αθήνα που θα κοστίζει 4.000 δολάρια ίσως δεν θα ακυρώσει το ταξίδι του ευκατάστατου τουρίστα, αλλά σίγουρα προκαλεί αναβολές, συντόμευση διαμονής ή ίσως και αλλαγή προορισμού.
Bάζουν τα λεφτά τους στην πτώση
-Η Deutsche Bank δημοσίευσε χθες ένα περίπλοκο γράφημα που δείχνει τον μέσο όρο του short interest, στις μετοχές του Russell 2000, δηλαδή τις μικρομεσαίες αμερικανικές εταιρείες. Short interest είναι το ποσοστό των μετοχών μιας εταιρείας που έχουν «δανειστεί» επενδυτές προκειμένου να τις πουλήσουν, στοιχηματίζοντας ουσιαστικά ότι η τιμή θα πέσει, ώστε να τις αγοράσουν φθηνότερα αργότερα και να κερδίσουν τη διαφορά. Δεν είναι φθηνή επενδυτική επιλογή αφού απαιτεί δανεισμό των μετοχών, κόστος χρηματοδότησης και ανάληψη απεριόριστου θεωρητικά επενδυτικού κινδύνου. Σύμφωνα με την Deutsche Bank το short interest έχει κατά μέσο όρο εκτιναχθεί στο 5% των συνολικών μετοχών, επίπεδο που δεν έχει καταγραφεί από το 2015. Το ίδιο ισχύει και για τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 με το short interest να κινείται ανοδικά με επιτάχυνση από τα τέλη του 2024. Με απλά λόγια, αυτή η κατηγορία των επαγγελματιών επενδυτών στοιχηματίζουν μαζικά σε πτώση των μετοχών, ιδιαίτερα για τις εταιρείες εκείνες που είναι πιο εκτεθειμένες στο εγχώριο κόστος παραγωγής και στην καταναλωτική ζήτηση. Οι μικρομεσαίες εταιρείες, όχι μόνον οι αμερικανικές, δεν έχουν πρόσβαση σε φθηνή διεθνή χρηματοδότηση, εξαρτώνται από τον Αμερικανό καταναλωτή, και απορροφούν πλήρως το κόστος εισαγόμενου πληθωρισμού (δασμοί, ενέργεια, μισθοί). Στους άλλους δείκτες, S&P 500 και Nasdaq 100, καταγράφεται επιτάχυνση του short που δεν επηρεάζει μόνο τις μικρομεσαίες αλλά και τις μεγαλύτερες εταιρείες. Το αυξανόμενο short interest δεν προκαλεί πτώση των μετοχών, απλά την προεξοφλεί. Αν οι εκτιμήσεις των σορτάκηδων δεν επιβεβαιωθούν, τότε θα έχουμε μια βίαιη ανοδική κίνηση των μετοχών λόγω short covering.
Τέλος εποχής για τα πετροδολάρια της Wall Street
-Για περισσότερο από μισό αιώνα υπήρχε μια άγραφη, σιωπηρή, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική συμφωνία που στήριζε την παγκόσμια οικονομική αρχιτεκτονική. Από το 1974, οι χώρες του Κόλπου πωλούσαν το πετρέλαιό τους σε δολάρια και επανεπένδυαν τα κέρδη σε αμερικανικά ομόλογα. Σε αντάλλαγμα, η Ουάσινγκτον παρείχε την ομπρέλα ασφαλείας της στην περιοχή. Αυτή η ανεπίσημη συμφωνία τηρήθηκε με ευλάβεια από όλους μέχρι σήμερα και εξηγεί εν μέρει το σχετικά χαμηλό κόστος δανεισμού των ΗΠΑ. Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν χωρίς προειδοποίηση των συμμάχων τους στον Κόλπο και άφησαν εκτεθειμένες τις υποδομές τους σε ιρανικά πλήγματα. Η παραγωγή φυσικού αερίου LNG του Κατάρ εκτιμάται ότι θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για ενδεχομένως 5 χρόνια. Αυτό ήταν ένα μήνυμα προς τις κυβερνήσεις του Ριάντ και του Άμπου Ντάμπι. Ο Αμερικανός σερίφης, η αμερικανική εγγύηση ασφαλείας, δεν είναι πια εκεί. Ίσως γιατί η Αμερική δεν χρειάζεται πλέον το πετρέλαιο του Κόλπου. Το γράφημα των Financial Times απεικονίζει ότι οι αμερικανικές εισαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν υποχωρήσει από τα 80-90 εκατ. βαρέλια μηνιαίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σε λιγότερα από 20 εκατ. βαρέλια σήμερα. Η Αμερική έχει τη δική της πλέον σχιστολιθική ενέργεια. Κατά συνέπεια, δεν νιώθει την ανάγκη να υπερασπίζεται την περιοχή. Το πρόβλημα τώρα έχει περάσει στην άλλη πλευρά της εξίσωσης. Τι θα κάνουν η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τα 250 δισ. δολάρια σε αμερικανικό χρέος που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους; Ακόμη κι αν σταματήσουν σταδιακά τις αγορές ή τις ανανεώσεις αμερικανικών ομολόγων, οι αποδόσεις θα ανεβούν, ο δανεισμός των ΗΠΑ θα γίνει ακόμη πιο ακριβός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική.
Πηγή: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα