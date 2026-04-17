Πώς η «μητέρα των μαχών» κατέληξε περίπου σε περίπατο στη Βουλή, ο τετραετής πόνος για τις υποκλοπές, ο Τσίπρας το πάει πιο νωρίς, η Ντία η νταραβεριτζού

Θα πω (ή μάλλον θα γράψω) τα εξής: Πρώτον, μεγάλες μάχες και αντίστοιχα χτυπήματα γίνονται στη Βουλή πάντα όταν τα θέματα που συζητούνται «καίνε» την κοινή γνώμη. Ναι, όταν συζήταγαν οι πολιτικοί αρχηγοί για τα Τέμπη πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό το θέμα «έκαιγε» όλη την Ελλάδα, αφού υπήρχαν ακόμα οι εντυπώσεις από το ογκωδέστατο συλλαλητήριο και τις θεωρίες περί ξυλολίου, οι οποίες φυσικά απεδείχθησαν ψεκασμένες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές δεν «καίνε» και πάντως όχι την κοινή γνώμη. Σαφώς και τα δύο θέματα είναι σοβαρά, αλλά έχουν κατά διαφορετικό τρόπο κριθεί. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων γίνεται πλέον από την ΑΑΔΕ και προσωπικό όφελος σε χρήμα δεν υπήρξε σε πολιτικά πρόσωπα. Στις υποκλοπές από το 2022 έως σήμερα μεσολάβησαν εκλογές, εθνικές και ευρωπαϊκές. Και τις δύο τις πήρε άνετα το κυβερνών κόμμα. Παραιτήθηκαν τότε όσοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι και ακόμα τρέχουν τα δικαστήρια. Επομένως, ο πόνος του Ανδρουλάκη που άκουγαν το τηλέφωνό του είναι κατανοητός, είναι σεβαστός, αλλά ως εκεί. Εκλογές δεν κερδίζεις με… τον πόνο σου, ούτε γιατί αδικήθηκες, ειδικά σ’ ένα θέμα που σέρνεται τέσσερα χρόνια και δεν μπορεί να αποτελεί προγραμματική θέση για ένα κόμμα που θέλει να λέει ότι είναι έστω και η αξιωματική αντιπολίτευση με αξιώσεις. Ας πάει παρακάτω λοιπόν ο αρχηγός και ας πει και τίποτα άλλο. Δεύτερον, «μητέρες των μαχών» και ντέρμπι γίνονται από μεγάλους παίχτες και ομάδες. Χθες ο Μητσοτάκης πέρασε μία σχετικά εύκολη ημέρα στη Βουλή, έριξε νωρίς την πρώτη ατάκα για την τοξικότητα της αντιπολίτευσης, η οποία και έδωσε το στίγμα της ημέρας μηντιακά. Και αυτό χωρίς να έχει άδικο φυσικά, γιατί όπως γράψαμε και χθες οι άνθρωποι το έχουν τερματίσει με τις παπάτζες, με αποτέλεσμα ναι μεν να ταλαιπωρούν ψυχικά και να δηλητηριάζουν το περιβάλλον και τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά ταυτοχρόνως να γίνονται και γελοίοι. Το σκηνικό αυτό, της grotesco αντιπολίτευσης βολεύει αφάνταστα μόνο έναν. Τον Μητσοτάκη.Οι κόντρες για τις νέες περιφέρειες-Ενδιαφέρον είχαν οι θεσμικές παρεμβάσεις που προανήγγειλε ο Κ.Μ και στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και για το μετεκλογικό σκηνικό. Παρατήρησα πάντως ότι απέφυγε να γίνει συγκεκριμένος για τις σκέψεις που υπάρχουν ως προς την αλλαγή στις εκλογικές περιφέρειες ή για τις παρεμβάσεις στο σύστημα της σταυροδοσίας. Αυτό έχει αφενός μια πολιτική λογική γιατί πρέπει να συζητηθεί με τα κόμματα σε πιο ουδέτερο χρόνο, αφετέρου πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει και σοβαρή διάσταση απόψεων μέσα στο Μ.Μ. Ειδικά οι εξωκοινοβουλευτικοί είναι της άποψης ότι οι αλλαγές πρέπει να είναι και πιο τολμηρές, αλλά όσοι έχουν επαφή με τη Βουλή και τους βουλευτές αντιτείνουν ότι τις εκλογές θα πρέπει να τις ψηφίσουν... βουλευτές, από τους οποίους το κόμμα ζητά κινητοποίηση και προσπάθεια. Και το ένα και το άλλο δεν γίνονται.Υπουργικό και Κοινοβουλευτική Ομάδα-Η επόμενη εβδομάδα έχει αρκετές διεθνείς υποχρεώσεις για τον Μητσοτάκη (Σύνοδος Κορυφής στη Λευκωσία, επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα κ.λπ.), οπότε έγινε χθες ένας προγραμματισμός σε βάθος δύο εβδομάδων. Σύμφωνα με αυτόν στις 29 Απριλίου θα συνεδριάσει το Υπουργικό και στις 30, παραμονή Πρωτομαγιάς, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, όπου αναμένεται να γίνει... ματς, καθώς οι βουλευτές περιμένουν με "λυμένο το ζωνάρι". Ήδη αρκετοί προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν την άρση ασυλίας συναδέλφων τους την επόμενη εβδομάδα στις κάλπες που θα στηθούν για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για παράδειγμα, έμπειρος βουλευτής έλεγε χθες στη στήλη ότι η ακρόαση πολιτών και η επικοινωνία με υπηρεσίες συνδέονται ξεκάθαρα με την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή, προσθέτοντας ότι η ψήφος είναι προσωπική και δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Ο ίδιος βέβαια αναγνωρίζει ότι πρέπει να συνυπολογιστεί ότι οι ίδιοι οι "11" έχουν ζητήσει άρση ασυλίας, αλλά να θεωρείτε τις "γαλάζιες" διαρροές δεδομένες.Μακάριος-Μαξίμου-Πριν από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ο Λαζαρίδης αναγκάστηκε να κάνει μια απολογητική δήλωση για να μαζέψει τη συνέντευξή του στο Open και να προσπαθήσει να "ρεφάρει" τις εντυπώσεις, ζητώντας να καταβάλλει ο ίδιος τα ποσά που του καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εφόσον καταλάμβανε θέση με πιστοποιητικά που δεν είχε και πληρωνόταν αντιστοίχως. Μαθαίνω ότι προηγήθηκε επικοινωνία του με στενό συνεργάτη του Μητσοτάκη, ο οποίος είναι παλιός του φίλος και του "εξήγησε το όνειρο". Τώρα, να πω ότι η δήλωση έκανε τα πράγματα καλύτερα δεν μπορώ, πλέον όμως ο υφυπουργός μπαίνει σε επικοινωνιακή καραντίνα και θα μιλάει μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς του π.χ. για τον αφθώδη πυρετό, για τον οποίον υπάρχει σήμερα σύσκεψη στο Αγροτικής Ανάπτυξης με παράγοντες της Λέσβου. Και όσο αντέξει στη θέση.Παρέμβαση Θεοδωρικάκου και για το Θριάσιο-Διάβαζα τα ρεπορτάζ για το πολυνομοσχέδιο που κατεβάζει ο Τάκης Θεοδωρικάκος για "οne stop shop" ως προς τις επενδύσεις και σαρωτικές αλλαγές σε άδειες, λαϊκές και αγορά, αλλά υπάρχουν και τα "ψιλά γράμματα" των διατάξεων. Για παράδειγμα, στο άρθρο 154 του νομοσχεδίου ρυθμίζονται εκκρεμότητες για το Θριάσιο Πεδίο, όπου "τρέχει" ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του logistics hub που μπορεί να συνδεθεί με το νέο λιμάνι της Ελευσίνας, ώστε να δημιουργηθεί εναλλακτικός του Πειραιά πόλος. Θυμίζω ότι το έργο "τρέχει" η κοινοπραξία Goldair-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ με τη χρηματοδότηση της Τρ. Πειραιώς και του αμερικανικού DFC. Για το Ανάπτυξης το έργο είναι πρώτης προτεραιότητας και ο Θεοδωρικάκος έχει παρέμβει αρκετές φορές, προκειμένου να λυθούν προβλήματα που αφορούσαν τη σύμβαση παραχώρησης ή την ίδια τη διαδικασία αδειοδότησης.Πιο νωρίς ο Τσίπρας…-Σε άλλα νέα πολιτικά, μου λένε ότι ο Τσίπρας ετοιμάζεται για νωρίτερα, «δεν υπάρχει Σεπτέμβριος, πάμε για Μάιο-Ιούνιο» υποστηρίζει η (καλή) πηγή και επιμένει ότι «και σε 40 μέρες να προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης εμείς θα κατέβουμε, έστω και όπως όπως».Η Ντία η νταραβεριτζού