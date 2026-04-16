Κομισιόν: Επιδότηση φόρου αντί οριζόντιες μειώσεις στις επιχειρήσεις
Η Ευρώπη αλλάζει φορολογικό δόγμα - Η Αθήνα το υιοθέτησε πριν ακόμα το κάνουν οι Βρυξέλλες - «Κίτρινη κάρτα» από ΕΕ στην τεκμαρτή φορολόγηση
Οι απευθείας μειώσεις φόρων κοστίζουν αλλά δεν αποδίδουν, διαπιστώνει ειδική μελέτη που συντάχθηκε από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογία των εταιριών.
Αντί αυτών, η έκθεση με τίτλο ««Φορολογία Εταιρικού Εισοδήματος και Επενδύσεις: Μια Επισκόπηση Εμπειρικών Ευρημάτων και Ζητημάτων Πολιτικής στο Πλαίσιο της ΕΕ» καταλήγει στη διαπίστωση ότι είναι καλύτερο να δίνει το Κράτος στοχευμένα πίστωση φόρου όπου κρίνει ότι απαιτείται, αντί να μειώνει οριζόντια τους συντελεστές.
Σε αντίθεση με κρατούσες αντιλήψεις -παλαιότερες που ακόμα εφαρμόζονται όμως- στην έκθεση τονίζεται ότι «οι μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών αποτελούν δαπανηρό τρόπο τόνωσης των επενδύσεων». «Αυτό συμβαίνει», εξηγούν οι αναλυτές, «διότι μειώνουν τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το πόσο ανταποκρίνονται οι επενδύσεις τους στα κίνητρα που παρέχει η εταιρική φορολογία. Αξιολογήσεις πρόσφατων φορολογικών μεταρρυθμίσεων δείχνουν ότι, ακόμα και αν οι μειώσεις εταιρικού φόρου τονώνουν τις επενδύσεις, οι προκύπτουσες δυναμικές επιδράσεις μειώνουν μόνο οριακά το δημοσιονομικό κόστος της μεταρρύθμισης».
Από την άποψη αυτή, η «γραμμή» που δίνει στις κυβερνήσεις το έγγραφο της Κομισιόν, βρίσκεται πιο κοντά στην στρατηγική που εφαρμόζει η Αθήνα στο θέμα της επιδότησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, αντί της απευθείας μείωσης του ΕΦΚ από τα θεσμοθετημένα επίπεδα.
Το έγγραφο (Economic Brief 089 της σειράς “European Economy”) συντάχθηκε από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων. Το γεγονός ότι πρόκειται για επίσημο ερευνητικό προϊόν της ΓΔ ECFIN — όχι για ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μελέτη — αν και δεν αποτελεί «επίσημη θέση» ή συστάσεις της Επιτροπής, συνιστά νέα δεδομένα και βάση λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι τυχαία, την έγκριση για τη δημοσίευσή της δίνει ο -παλιός γνώριμος της χώρας μας ως επί σειρά ετών επικεφαλής του κλιμακίου της ΕΕ για το ελληνικό Μνημόνιο- Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για τις Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Ντέκλαν Κοστέλο (κεντρ. φωτ.).
