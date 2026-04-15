Metlen: H επανεκκίνηση του προγράμματος buyback έως 10% και η διανομή μερίσματος στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης
Η πρόταση που θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Metlen προβλέπει τη δυνατότητα επαναγοράς έως και του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Η επανεκκίνηση της αγοράς ιδίων μετοχών, βρίσκεται μεταξύ άλλων στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Metlen που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία, ωστόσο, έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες, ώστε οι μέτοχοι να μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέλευση εξ αποστάσεως μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης.
Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η πρόταση για διανομή μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή για το 2025, αλλά και η επανεκκίνηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα επαναγοράς έως και του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με σαφώς προσδιορισμένα όρια τιμής και χρονικό ορίζοντα που εκτείνεται έως την επόμενη γενική συνέλευση ή το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2027 .
Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση, αναμένεται να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και το πλαίσιο αμοιβών.
