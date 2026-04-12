Με οδηγό το Πάσχα «ανοίγει» η τουριστική σεζόν - Θετικά μηνύματα από Κρήτη, Ρόδο και Σαντορίνη

Η τουριστική αγορά κινείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ένα προσωρινό «πάγωμα» στις νέες κρατήσεις και μια πιο επιφυλακτική στάση από τους ταξιδιώτες





Σε μια γενική εκτίμηση ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος, αντιπρόεδρος της ΠΟΞ και καθηγητής Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επισημαίνει μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς και ασφαλείς προορισμούς για τους Ευρωπαίους, ωστόσο η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος καυσίμων περιορίζουν την αγοραστική δύναμη και επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές αποφάσεις.







Όπως τονίζει, οι κοντινοί και προσβάσιμοι προορισμοί που υποστηρίζουν τον οδικό τουρισμό, φαίνεται να αποκτούν προσωρινά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και να είναι οι πιο κερδισμένοι σε αυτή τη φάση. Προορισμοί όπως η Πελοπόννησος, το Πήλιο και η Ήπειρος ευνοούνται λόγω της ευκολίας πρόσβασης με το αυτοκίνητο, αποφεύγοντας το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων. Επίσης τα νησιά του Σαρωνικού, ή περιοχές όπως το Αγκίστρι, και η Εύβοια παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση λόγω της εγγύτητας στα μεγάλα αστικά κέντρα.



Η συνολική εικόνα για το καλοκαίρι παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη, καθώς μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι όπως η TUI και η Dertour συνεχίζουν να κατατάσσουν την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις προτίμησης των Ευρωπαίων. Βασική πρόκληση για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παραμένει το υψηλό λειτουργικό κόστος, επηρεάζοντας άμεσα τη λειτουργική τους κερδοφορία και την τιμολογιακή πολιτική, σε μια χρονιά που, παρά τις δυσκολίες, διατηρεί θετικές προοπτικές.



Κρήτη: Ομαλή εκκίνηση και σταθερή ροή αφίξεων







«Η σεζόν έχει ανοίξει εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, ενώ μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν περίπου 14.000 έως 15.000 αφίξεις μέσω του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, που αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στο νησί. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι οι επισκέπτες δεν μένουν μόνο στο Ηράκλειο, αλλά «διαχέονται σε όλη την Κρήτη».



Σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις, ο ίδιος σημειώνει πως «υπάρχει μια ομαλή και σταθερή ροή. Οι βασικές αγορές παραμένουν η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ από το Ισραήλ καταγράφεται μια μικρή καθυστέρηση, αν και οι πτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει».



Σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, επισημαίνει ότι παραμένει περιορισμένος, με ένα μικρό ποσοστό, περίπου 5% των Ελλήνων, να επιλέγει την Κρήτη για τις πασχαλινές διακοπές.



Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε μια πρωτοβουλία διαχείρισης απορριμμάτων που υλοποιείται από ξενοδοχειακούς ομίλους της περιοχής. Όπως εξηγεί, πρόκειται για ένα κοινό project εννέα ομίλων από το Λασίθι και το Ηράκλειο, το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2025, σε συνεργασία με τον Δήμος Χερσονήσου, έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς δήμους της χώρας.



Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες ξενοδόχοι διαχειρίζονται οι ίδιοι τα απορρίμματά τους, τα οποία συλλέγονται και οδηγούνται σε συνεργαζόμενες εταιρείες ανακύκλωσης, αντί να παραδίδονται στον δήμο. «Δεν δίνουμε σκουπίδια στον δήμο. Τα μαζεύουμε και τα πηγαίνουμε εμείς για ανακύκλωση», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Σαντορίνη: Σταθερό ενδιαφέρον και προετοιμασία για τη σεζόν



Με το Πάσχα να λειτουργεί ως η μεγάλη «πύλη εισόδου» για το εφετινό καλοκαίρι, οι ισχυροί παίκτες του Αιγαίου ανεβάζουν ταχύτητα. Κρήτη, Ρόδος και Σαντορίνη «ποντάρουν» στην υψηλή ζήτηση των ημερών για να δώσουν το σύνθημα της εκκίνησης, σε μια σεζόν που αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στις υψηλές πληρότητες και τις πιέσεις του λειτουργικού κόστους.Το άνοιγμα της σεζόν στην Κρήτη είναι ευοίωνο καθώς υπάρχει μια καλή ροή που ήδη έχει ξεκινήσει. Όπως αναφέρει ο Νίκος Χαλκιαδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, οι αφίξεις κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα ήδη από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας.«Είναι μια καλή, κανονική σεζόν», τονίζει, επισημαίνοντας όμως ότι οι γεωπολιτικές συνθήκες επηρεάζουν αναπόφευκτα την αγορά: «Από τη στιγμή που υπάρχει ένας πόλεμος κοντά σου, έχεις οπωσδήποτε συνέπειες. Το πού θα φτάσουν, θα το δούμε στο τέλος της σεζόν». Όπως εξηγεί, μπορεί οι αφίξεις να διατηρούνται σε καλά επίπεδα, ωστόσο το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων, προϊόντων και μεταφορών δημιουργεί πίεση στα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία θα αποτιμηθούν συνολικά στο τέλος της χρονιάς.

Η φετινή πασχαλινή περίοδος για τη Σαντορίνη διαμορφώνεται μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιφυλακτικότητας σε διεθνές επίπεδο, κάτι που επηρεάζει συνολικά την ταξιδιωτική κίνηση σε πολλούς προορισμούς. Επιπλέον, το γεγονός ότι το Πάσχα πέφτει αρκετά νωρίς ημερολογιακά σημαίνει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αναπτύξει τη δυναμική που συνήθως καταγράφεται αργότερα μέσα στην άνοιξη.



Παρά τα δεδομένα αυτά, «η εικόνα που κυριαρχεί είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον και κινητικότητα, ενώ το νησί προετοιμάζεται σταδιακά για την έναρξη της σεζόν. Η ροή των κρατήσεων συνεχίζεται, έστω και με πιο συγκρατημένο ρυθμό, χωρίς όμως να προκύπτουν ενδείξεις που να δημιουργούν ανησυχία για τη συνολική εξέλιξη της χρονιάς», αναφέρει η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θήρας, Γεωργία Νομικού.



«Το Πάσχα στη Σαντορίνη έχει τη δική του ιδιαίτερη ταυτότητα, καθώς συνδυάζει τη μοναδική ομορφιά του τοπίου με την κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών, την τοπική παράδοση και τη φιλοξενία του νησιού, αποτελώντας για πολλούς επισκέπτες μια ξεχωριστή εμπειρία, διαφορετική από την καλοκαιρινή περίοδο», επισημαίνει.



Την ίδια στιγμή, όπως η ίδια τονίζει, οι επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων λειτουργικών και μεταφορικών επιβαρύνσεων, γεγονός που δημιουργεί έναν εύλογο προβληματισμό. Ωστόσο, η Σαντορίνη παραμένει ένας προορισμός με ισχυρή διεθνή απήχηση, ποιότητα και ανθεκτικότητα, επιτρέποντας συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια.



Ρόδος: Δυναμικό ξεκίνημα με το βλέμμα στο Πάσχα



Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την έναρξη της εφετινής τουριστικής σεζόν στο νησί της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Βασιλειάδη, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, επισημαίνοντας ότι φέτος συνέβαλε θετικά το γεγονός πως το Καθολικό Πάσχα ήρθε νωρίς.



Όπως αναφέρει, η σεζόν στη Ρόδο ξεκίνησε με θετικά σημάδια, ενώ ήδη έχουν ανοίξει κυρίως τα μεγάλα ξενοδοχεία στο βόρειο τμήμα του νησιού. Παράλληλα, λειτουργεί και σημαντικός αριθμός μικρότερων μονάδων, ιδιαίτερα στην πόλη της Ρόδου.



«Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις, στο νησί βρίσκονται ήδη περίπου 20.000 τουρίστες, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 25% της συνολικής ξενοδοχειακής δυναμικότητας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επισκέπτες που διαμένουν σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης», σημειώνει ο κ. Βασιλειάδης.



Η τουριστική κίνηση ενισχύεται καθημερινά, καθώς από τις 29 Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ουσιαστικά η σεζόν με αφορμή το Καθολικό Πάσχα, καταγράφονται συνεχείς αφίξεις μέσω πτήσεων. Ο ίδιος εκτιμά ότι η εορταστική περίοδος θα βρει το νησί με πολύ μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών.



Σε ό,τι αφορά τη συνολική εικόνα, εκφράζει την πεποίθηση ότι «θα είναι μια καλή σεζόν», παρά τις προκλήσεις που δημιουργούν ο πόλεμος και οι γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Όπως υπογραμμίζει, το προηγούμενο διάστημα καταγράφηκαν ορισμένες ακυρώσεις, κυρίως από διαδικτυακές κρατήσεις, οι οποίες ωστόσο επέτρεπαν αλλαγές χωρίς επιπλέον κόστος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επισκέπτες επέλεξαν να μεταφέρουν το ταξίδι τους για αργότερα μέσα στη σεζόν.



Οι βασικές αγορές για τη Ρόδο παραμένουν η Αγγλία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Γαλλία, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία επισκεπτών από την Ολλανδία, το Βέλγιο και γενικότερα από την ευρωπαϊκή αγορά. Αντίθετα, η αμερικανική αγορά βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα, με προσπάθειες να βρίσκονται σε εξέλιξη για καλύτερη σύνδεση του νησιού μέσω της Αθήνας.



Τέλος, υπογραμμίζει ότι, εφόσον δεν υπάρξουν δυσάρεστες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, η φετινή χρονιά έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο για το νησ

12.04.2026, 08:14