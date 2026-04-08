Ράλι στις αγορές μετά την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν: Άνοδος για ασιατικές μετοχές, αμερικανικά futures και «ασφαλή καταφύγια»
Οι μετοχές αντιδρούν θετικά στις ενδείξεις αποκλιμάκωσης, ωστόσο οι επενδυτές δεν αποσύρουν πλήρως τις στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, αναφέρουν αναλυτές
Η ανακοίνωση για εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν πυροδότησε ισχυρό ράλι ανακούφισης στις διεθνείς αγορές υψηλού ρίσκου, οδηγώντας τις μετοχές σε άνοδο και το πετρέλαιο σε σημαντική πτώση. Την ίδια ώρα, η σταθερή ζήτηση για χρυσό και αμερικανικά ομόλογα καταδεικνύει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο εν μέσω αβεβαιότητας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι συμφώνησε να αναστείλει τις προγραμματισμένες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε «πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».
Οι αγορές μετοχών κατέγραψαν άνοδο σε όλες τις περιοχές, με τα ασιατικά χρηματιστήρια και τα futures στις ΗΠΑ να κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές εξέλαβαν την εξέλιξη ως πιθανό σημείο καμπής σε μια σύγκρουση που ταράζει τις αγορές εδώ και εβδομάδες.
Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε πάνω από 5%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 3,4%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε κέρδη 4% και ο Topix 3,2%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 2,7%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε άνοδο άνω του 2%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 2,15%.
Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones ενισχύθηκαν κατά 967 μονάδες ή 2,1%, τα futures του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 2,1% και εκείνα του Nasdaq 100 αυξήθηκαν κατά 2,3%.
Το Bitcoin κατέγραψε επίσης άνοδο άνω του 2%, φθάνοντας τα 71.508 δολάρια.
Παρά την αποκλιμάκωση, τα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια», που συνήθως υποχωρούν σε τέτοιες συνθήκες, διατήρησαν τη δυναμική τους. Η τιμή spot του χρυσού (άμεσης παράδοσης) αυξήθηκε κατά 2,2% στα 4.803,83 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν άνοδο άνω του 3%, στα 4.835,90 δολάρια.
Οι επενδυτές στράφηκαν επίσης στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών και 20ετών τίτλων να υποχωρούν κατά 9 μονάδες βάσης στο 4,253% και 4,839% αντίστοιχα. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων μειώθηκαν κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,851%.
Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate κατέγραψε πτώση άνω του 14%, στα 96,98 δολάρια, ενώ το Brent σημείωσε απώλειες άνω του 13%, διαμορφούμενο κοντά στα 94,5 δολάρια ανά βαρέλι.
