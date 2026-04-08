Βουτιά στο πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολ. και ράλι στις μετοχές μετά το σχέδιο εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν
Το Brent κατέγραψε πτώση έως και 16% πριν σταθεροποιηθεί κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν έξι ετών υποχωρώντας περίπου στα 96 δολάρια
Ραγδαία αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι αγορές μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια προσωρινή εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, εξέλιξη που έδωσε ανάσα στους επενδυτές έπειτα από εβδομάδες έντονης νευρικότητας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις 7 Απριλίου ότι αναστέλλει για δύο εβδομάδες τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, υπό τον όρο ότι θα ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν δήλωσε ότι θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση πλοίων στο διάστημα αυτό.
