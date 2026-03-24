Ηπιες απώλειες στη Wall Street: Η αβεβαιότητα του πολέμου κρατά νευρικούς τους επενδυτές

Ενδεικτικό της πίεσης είναι ότι δύο από τους μεγαλύτερους διαχειριστές ιδιωτικού πιστωτικού κινδύνου, η Ares Management και η Apollo Global Management, περιόρισαν σημαντικά τις εκροές από τα κεφάλαιά τους, επιτρέποντας στους επενδυτές να αποσύρουν λιγότερα από τα μισά χρήματα που είχαν ζητήσει, σε μια αγορά ύψους 1,8 τρισ. δολαρίων.Σε επίπεδο μετοχών, στους κερδισμένους συγκαταλέγονται η Murphy Oil και άλλες πετρελαϊκές ακολουθώντας το ράλι του μαύρου χρυσού, αλλά και η SolarEdge Technologies λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για καθαρή ενέργεια.Ο ενεργειακός κλάδος δεν ήταν μόνο από τους λίγους κερδισμένους της ημέρας, αλλά και του μήνα καθώς αριθμεί άνοδο άνω του 9% μέχρι τώρα για τον Μάρτιο.Μίνι ράλι κατέγραψε και η μετοχή της Jefferies μετά τις πληροφορίες των Financial Times που ανέφερε ότι ο όμιλος βρίσκεται στο στόχαστρο της ιαπωνικής Sumitomo Mitsui Financial Group για πιθανή εξαγορά.Αντίθετα, στις χαμένες μετοχές ξεχώρισαν η Estee Lauder, που υποχώρησε περίπου 10% εν μέσω φημών για εξαγορά της ισπανικής Puig, καθώς και οι Apollo Global Management και Ares Management, που πιέστηκαν λόγω της ανησυχίας για την υγεία του κλάδου του ιδιωτικού χρέουςΥπό πίεση βρέθηκαν και αρκετές τεχνολογικές, με τον κλάδο του software να συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για πιθανές ανατροπές στα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου.Στο επίκεντρο βρέθηκε ειδικά η Anthropic, η οποία ανακοίνωσε ότι ο ψηφιακός βοηθός Claude μπορεί πλέον να ελέγχει υπολογιστές και να εκτελεί εργασίες, όπως άνοιγμα εφαρμογών, πλοήγηση σε browsers και συμπλήρωση spreadsheets. Η εξέλιξή αυτή πίεσε προς τα κάτω εταιρείες λογισμικών όπως η Salesforce και η Palantir.