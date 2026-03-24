Ηπιες απώλειες στη Wall Street: Η αβεβαιότητα του πολέμου κρατά νευρικούς τους επενδυτές
Οι αγορές κινούνται μεταξύ ελπίδας για διπλωματική λύση και φόβου για παρατεταμένη κρίση, με το πετρέλαιο και τα Στενά του Ορμούζ να καθορίζουν τις ισορροπίες, οι επενδυτές δεν εντυπωσιάστηκαν από τις δηλώσεις Τραμπ
Οι επενδυτές στη Wall Street δεν φάνηκαν να εντυπωσιάζονται ιδιαίτερα από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, για μη απόκτηση πυρηνικών όπλων από την χώρα και για ένα (άγνωστο) «δώρο» στις ενεργειακές ροές, ως ένδειξη καλής θέλησης από την πλευρά των Ιρανών. Κι αυτό διότι ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να αναφερθεί ειδικά στο κρίσιμο θέμα του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, όπως ήθελαν και ήλπιζαν οι αγορές, κάτι που φάνηκε και στο γεγονός ότι ούτε οι πετρελαϊκές τιμές έχασαν τα κέρδη τους.
Έτσι, στο ταμπλό, ο Dow Jones «έκλεισε» με μικρή πτώση 0,18% στις 46.124 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε χαμηλότερα σε ποσοστό 0,37% και τις 6.556 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,84% στις 21.761 μονάδες.
«Όλα εξαρτώνται από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ακόμη κι αν ακούσουμε ότι σημειώνεται “σημαντική πρόοδος” στις διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αυτό δεν θα είναι αρκετό αν τα Στενά παραμείνουν περιορισμένα» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak.
Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Τιερί Βιζμάν της Macquarie Group σημειώνοντας ότι η αισιοδοξία για ταχεία λήξη της σύγκρουσης είναι πρόωρη, εφόσον δεν υπάρξει προηγουμένως έλεγχος των Στενών του Ορμούζ ή ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των ΗΠΑ έναντι του Ιράν.
Η προθεσμιακή τιμή του Brent επανήλθε σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 103,04, με άλμα άνω του 3%, ενώ και το αμερικανικό αργό κέρδισε πάνω από 4% στα 91,82 δολάρια το βαρέλι.
Με το ενεργειακό κόστος ήδη στα ύψη και το σύνολο των αναλυτών να συμφωνεί ότι η ομαλοποίηση του κλάδου θα χρειαστεί αρκετούς μήνες μετά την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης (όταν, βέβαια, αυτή επιτευχθεί), η ανοδική πίεση στον πληθωρισμό μοιάζει αναπόφευκτη και μαζί η αλλαγή πορείας για τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες διεθνώς, ανάμεσα τους και η Federal Reserve.
Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της περιφερειακής Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, υποστήριξε ότι εάν οι αυξήσεις τιμών επιταχυνθούν ενώ η ανεργία παραμείνει σταθερή και οι καταναλωτές αρχίσουν να αναμένουν επίμονη άνοδο του πληθωρισμού, «τότε υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο αντίδρασης, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις επιτοκίων θα πρέπει να βρεθούν στο τραπέζι».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακοί διαμεσολαβητές εξετάζουν το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών υψηλού επιπέδου ακόμη και την Πέμπτη, αναμένοντας την απάντηση της Τεχεράνης. Όμως, το ραντεβού δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε βέβαια σημαίνει ότι θα οδηγήσει σε επίτευξη συμφωνίας και μάλιστα γρήγορα.
Στο μεταξύ το Ιράν φέρεται να απέστειλε επιστολή στα κράτη-μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, στην οποία αναφέρει ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ «σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές». Όμως ο… συντονισμός αυτός φαίνεται να συνδέεται με ωμό εκβιασμό και πληρωμή τεράστιων ποσών σαν… λύτρα, έως και 2 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, προκειμένου να διασφαλιστεί ασφαλής διέλευση από τα Στενά.
Πέρα από τη γεωπολιτική ένταση, πεδίο ανησυχίας για την Wall Street αποτελούν και τα προβλήματα στην αγορά ιδιωτικού χρέους, με αρκετούς αναλυτές να προειδοποιούν ότι το ρίσκο από τον κλάδο δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί.
«Όσο περισσότερο παραμένουν υψηλές οι τιμές του πετρελαίου, τόσο περισσότερο οι κεντρικές τράπεζες θα αισθάνονται υποχρεωμένες να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σύσφιξης της πολιτικής», επεσήμανε.
25% πιθανότητες σε αντιστροφή νομισματικής πολιτικής και αύξηση των αμερικανικών επιτοκίωνΑναλόγως οι αγορές χρήματος δίνουν πλέον πιθανότητες 25% σε αντιστροφή νομισματικής πολιτικής και αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων μέχρι τον Οκτώβριο, αν και η ρευστότητα της κατάστασης κρατά κάποιους αναλυτές να παραμένουν πιστοί στην εκτίμηση τους για μία με δύο περικοπές από το φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου και άρα το εύρος των συνεπειών του.
Ενδεικτικό της πίεσης είναι ότι δύο από τους μεγαλύτερους διαχειριστές ιδιωτικού πιστωτικού κινδύνου, η Ares Management και η Apollo Global Management, περιόρισαν σημαντικά τις εκροές από τα κεφάλαιά τους, επιτρέποντας στους επενδυτές να αποσύρουν λιγότερα από τα μισά χρήματα που είχαν ζητήσει, σε μια αγορά ύψους 1,8 τρισ. δολαρίων.
Σε επίπεδο μετοχών, στους κερδισμένους συγκαταλέγονται η Murphy Oil και άλλες πετρελαϊκές ακολουθώντας το ράλι του μαύρου χρυσού, αλλά και η SolarEdge Technologies λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για καθαρή ενέργεια.
Ο ενεργειακός κλάδος δεν ήταν μόνο από τους λίγους κερδισμένους της ημέρας, αλλά και του μήνα καθώς αριθμεί άνοδο άνω του 9% μέχρι τώρα για τον Μάρτιο.
Μίνι ράλι κατέγραψε και η μετοχή της Jefferies μετά τις πληροφορίες των Financial Times που ανέφερε ότι ο όμιλος βρίσκεται στο στόχαστρο της ιαπωνικής Sumitomo Mitsui Financial Group για πιθανή εξαγορά.
Αντίθετα, στις χαμένες μετοχές ξεχώρισαν η Estee Lauder, που υποχώρησε περίπου 10% εν μέσω φημών για εξαγορά της ισπανικής Puig, καθώς και οι Apollo Global Management και Ares Management, που πιέστηκαν λόγω της ανησυχίας για την υγεία του κλάδου του ιδιωτικού χρέους
Υπό πίεση βρέθηκαν και αρκετές τεχνολογικές, με τον κλάδο του software να συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για πιθανές ανατροπές στα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου.
Στο επίκεντρο βρέθηκε ειδικά η Anthropic, η οποία ανακοίνωσε ότι ο ψηφιακός βοηθός Claude μπορεί πλέον να ελέγχει υπολογιστές και να εκτελεί εργασίες, όπως άνοιγμα εφαρμογών, πλοήγηση σε browsers και συμπλήρωση spreadsheets. Η εξέλιξή αυτή πίεσε προς τα κάτω εταιρείες λογισμικών όπως η Salesforce και η Palantir.
