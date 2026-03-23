Χρηματιστήριο Αθηνών: Στον κλοιό της γεωπολιτικής κρίσης, υποχωρεί κάτω από τις 2.000 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Πτώση άνω του 3% για τον ΓΔ, που βρίσκεται κάτω από το κρίσιμο σημείο στήριξης των 2.000 μονάδων για πρώτη φορά από τον περασμένο Νοέμβριο - Πάνω από 4% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου
Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων που σαρώνει τις διεθνείς αγορές μεταφέρεται και στο εγχώριο ταμπλό. Μάλιστα, ο Γενικός Δείκτης οπισθοχώρησε στις παρυφές των 2.000 μονάδων για πρώτη φορά από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, παραμένοντας σε καθοδική τροχιά για τέταρτη διαδοχική μέρα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (23/3), ο ΓΔ καταγράφει «βουτιά» -3,08% και διαπραγματεύεται στις 2.001,21 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.000,93 (χαμηλό ημέρας) και των 2.048,29 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Από τη «ζώνη» των 2.060 μονάδων ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τη Λεωφόρο Αθηνών να έχει ολοκληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα σε χαμηλό τεσσάρων μηνών. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -3,2% στο πενθήμερο και καταγράφει απώλειες άνω του -9% εντός του Μαρτίου. Παράλληλα, το πρόσημο είναι αρνητικό πλέον μέσα στο 2026, με την φετινή απόδοση να αγγίζει το -2,6%.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ανεβαίνει κατά περίπου 6 μονάδες βάσης στο 4,038%. Η αντίστοιχη απόδοση του αμερικανικού διαμορφώνεται σε 4,444%, του γερμανικού σε 3,0692%, του γαλλικού σε 3,869% και του ιταλικού σε 4,117%.
Η κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει μια συγχρονισμένη υποχώρηση των δεικτών παγκοσμίως, με τους επενδυτές να υιοθετούν στρατηγική «αποστροφής ρίσκου» (risk-off) μετά τη βαριά υποχώρηση της περασμένης Παρασκευής.
Κεντρικός άξονας της ανησυχίας αποτελεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η οποία τροφοδοτείται από την οξεία ρητορική ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις απειλές της Τεχεράνης για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, επαναφέρει στο προσκήνιο τον εφιάλτη ενός νέου πληθωριστικού κύματος και ενός παγκόσμιου ενεργειακού σοκ.
