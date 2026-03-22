Η «καταιγίδα» του πολέμου περιπλέκει τις επόμενες αποφάσεις των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών
Επιμέλεια: Νίκος Βεντουράκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από τη Fed να μειώσει το κόστος δανεισμού. Ωστόσο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει πλέον καταστήσει πολύ λιγότερο πιθανή οποιαδήποτε μείωση των επιτοκίων το 2026 — όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Με τις τιμές του πετρελαίου να ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις ναυτιλιακές διαδρομές στον Κόλπο να διακόπτονται από το Ιράν, οι κυβερνήσεις και οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια επανάληψη του ενεργειακού σοκ του 2022 που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Aπό την Ουάσιγκτον έως τη Φρανκφούρτη, από το Λονδίνο έως το Τόκιο, οι κεντρικές τράπεζες είναι πιθανό να υιοθετήσουν μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στον πληθωρισμό.

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός διαύλου μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, ωθεί προς τα πάνω το κόστος όχι μόνο για την ενέργεια και τις μεταφορές, αλλά και για άλλα βασικά αγαθά που μεταφέρονται μέσω της θαλάσσιας οδού. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ένα «τοξικό μείγμα» για τις κεντρικές τράπεζες: υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη απασχόληση, δύο προβλήματα που δεν είναι εξοπλισμένες να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα.

Μια παρατεταμένη παγκόσμια ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να διαψεύσει τις ελπίδες των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών σε όλο τον κόσμο για μειώσεις επιτοκίων φέτος — και σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανατρέψει αυτά τα σχέδια.

Σύμφωνα με το Politico, δεν αναμένονται άμεσες κινήσεις, εκτός από την Αυστραλία, η οποία αύξησε το επιτόκιό της κατά 0,25%. Ωστόσο, οι αγορές έχουν ήδη αναπροσαρμόσει τις προσδοκίες τους σχετικά με τα επόμενα βήματα των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής. Πράγματι, εάν η Fed μειώσει τα επιτόκια αργότερα φέτος, ενδέχεται να είναι μία από τις λίγες μεγάλες κεντρικές τράπεζες που θα το πράξει, δεδομένου ότι άλλες οικονομίες, όπως η Ευρώπη, είναι πιο εκτεθειμένες στο υψηλότερο κόστος ενέργειας σε σύγκριση με τις ΗΠΑ.

