Χρυσός: Κατακόρυφη πτώση με εβδομαδιαίες απώλειες 7% – Πιέσεις από ενέργεια και ισχυρό δολάριο
Η εκτίναξη των ενεργειακών τιμών ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, μειώνοντας την πιθανότητα οι κεντρικές τράπεζες να προχωρήσουν σε μείωση του κόστους δανεισμού, εξέλιξη που επηρεάζει αρνητικά τον χρυσό
Ο χρυσός οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων έξι ετών, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις τιμές της ενέργειας και περιορίζει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων.
Το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματευόταν νωρίτερα κοντά στα 4.685 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας απώλειες σχεδόν 7% σε εβδομαδιαία βάση — τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2020. Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, μειώνοντας την πιθανότητα οι κεντρικές τράπεζες να προχωρήσουν σε μείωση του κόστους δανεισμού, εξέλιξη που επηρεάζει αρνητικά τον χρυσό, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο.
Το μέταλλο, που θεωρείται παραδοσιακά «ασφαλές καταφύγιο», υποχωρεί για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν τον περασμένο μήνα. Η πτώση συνοδεύεται από άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και ενίσχυση του δολαρίου, ενώ επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις για να καλύψουν απώλειες σε άλλες αγορές. Παράλληλα, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που επενδύουν σε χρυσό καταγράφουν εκροές, με τα παγκόσμια αποθέματα να εξανεμίζουν τα κέρδη που είχαν σημειωθεί από τις αρχές του έτους.
Ο πρώην trader πολύτιμων μετάλλων της JPMorgan Chase & Co., Ρόμπερτ Γκότλιμπ, προειδοποίησε ότι η αυξημένη μεταβλητότητα καθιστά πρόωρες τις τοποθετήσεις στην πτώση της αγοράς, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω ρευστοποιήσεις έως ότου σταθεροποιηθούν οι τιμές.
