Τραπεζικός συναγερμός για το ψηφιακό ευρώ: Οι προειδοποιήσεις Ορσέλ και το στοίχημα της UniCredit στην Ευρώπη
Οι προθέσεις για την Commerzbank, το παράθυρο των 12 εβδομάδων και οι πανευρωπαϊκές φιλοδοξίες της UniCredit - Θέμα ευρωπαϊκής κυριαρχίας το ψηφιακό ευρώ
Τα νερά τάραξε για μια ακόμη φορά με την ομιλία του στη Morgan Stanley ο CEO της Unicredit επισημαίνοντας πως νιώθει υπερήφανος για την ιταλική καταγωγή του πλην όμως κινείται με ευρωπαϊκές φιλοδοξίες.
Το ψηφιακό ευρώ ήταν ένα από τα σημαντικά κομμάτια της ομιλίας του Αντρέα Ορσέλ οποίος θεωρεί δυνητικό κίνδυνο μια μη ελεγχόμενη εξέλιξη.
Προειδοποίησε ότι η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ θα επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητα και τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών, καθώς θα απορροφήσει ένα μέρος των καταθέσεων λιανικής, οι οποίες αποτελούν τη φθηνότερη πηγή χρηματοδότησης.
Ανέφερε ότι η UniCredit βρίσκεται σε «σημαντική» αλληλεπίδραση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα επιτύχει τους στόχους νομισματικής κυριαρχίας της χωρίς να πλήξει υπερβολικά τις εμπορικές τράπεζες.
