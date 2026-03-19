Στον δρόμο για Πειραιά από την Κίνα τα δύο υπερσύγχρονα ταχύπλοα Αero του ομίλου Attica (αποκλειστικό φωτορεπορτάζ)
Με heavy lift μεταφορά από το Dongguan τα δύο νέα catamaran – Ενίσχυση του στόλου του Attica Group ενόψει καλοκαιριού.Η άφιξή τους εκτιμάται το διάστημα μεταξύ 15 και 20 Απριλίου
Στη φάση της μεταφοράς προς την Ελλάδα βρίσκονται τα δύο νέα ταχύπλοα τύπου Aero Highspeed Catamaran που απέκτησε ο Attica Group, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στις γραμμές του Σαρωνικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο πλοία φορτώθηκαν σε εξειδικευμένο πλοίο heavy lift, το οποίο ναύλωσε η Golden Cargo, από το λιμάνι του Dongguan, με τελικό προορισμό τον Πειραιά. Η άφιξή τους εκτιμάται το διάστημα μεταξύ 15 και 20 Απριλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση ένταξή τους στα δρομολόγια.
Τα νέα αποκτήματα του Ομίλου, τα οποία θα δρομολογηθούν ως Aero Highspeed 4 και Aero Highspeed 5, έχουν δυνατότητα μεταφοράς σχεδόν 300 επιβατών το καθένα και αναμένεται να ξεκινήσουν δρομολόγια εντός της φετινής θερινής περιόδου.
