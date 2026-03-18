Νέο «Εξοικονομώ»: Mοντέλο αποπληρωμής μέσω λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και επιδότηση έως 80%
Έως 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις στο νέο πλέγμα στήριξης – Eπενδύσεις 5,3 δισ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση, στέγαση και φθηνότερες μεταφορές
Μια νέα φιλοσοφία ενεργειακής πολιτικής, με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, εισάγει το Ελληνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο, ενεργοποιώντας ένα πακέτο παρεμβάσεων ύψους 5,3 δισ. ευρώ για την περίοδο έως το 2032. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το οποίο όχι μόνο επεκτείνεται, αλλά αλλάζει και τον τρόπο χρηματοδότησης των πολιτών, με καινοτομία την αποπληρωμή μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.
Η δέσμη των 25 παρεμβάσεων ανακοινώθηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τους υπουργούς Περιβάλλοντος και ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και αναπληρωτή υπουργό οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και στοχεύει στην ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση, να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση και να επωφεληθούν από πιο οικονομικές μεταφορές.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες, στα νοικοκυριά με μέλος άτομο με αναπηρία και σε όσους αντιμετωπίζουν ενεργειακή και μεταφορική φτώχεια, δηλαδή δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρικής ενέργειας και μετακίνησης. Στο σκέλος των επιχειρήσεων, δικαιούχοι είναι μονάδες με έως 9 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, τα εισοδηματικά κριτήρια νοικοκυριών περιλαμβάνουν:
•Μονομελές χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία 10.500
•Μονογονεϊκό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία 13.650
•Μονογονεϊκό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία 16.650
•Έγγαμο χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία 20.800
•Έγγαμο με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία 27.100
•Έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία 30.100
•Έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία 36.400
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υλοποιήσουν παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση, θερμοπροσόψεις, αντικατάσταση κουφωμάτων και συστήματα σκίασης, βελτιώνοντας ουσιαστικά την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους. Τα ποσοστά ενίσχυσης μπορούν να ξεπερνούν το 80%, καλύπτοντας ακόμη και τον ΦΠΑ, γεγονός που μειώνει δραστικά το τελικό κόστος.
Στην πράξη, για έργο ύψους 24.800 ευρώ, ένα νοικοκυριό μπορεί να λάβει επιδότηση 19.800 ευρώ και να καταβάλει περίπου 5.000 ευρώ.
Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο αποπληρωμής: για πρώτη φορά, η ίδια συμμετοχή μπορεί να εξοφλείται σταδιακά μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, αίροντας το βασικό εμπόδιο της αρχικής χρηματοδότησης και καθιστώντας τις παρεμβάσεις προσβάσιμες σε πολύ περισσότερα νοικοκυριά.
Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών όσο και την αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού, όπως η μετάβαση σε αντλίες θερμότητας και η χρήση ηλιακών θερμοσιφώνων, με στόχο τη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους.
Στο επίκεντρο ένα πλέγμα μέτρων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσειςΣτο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται ένα εκτεταμένο πλέγμα 25 παρεμβάσεων που απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συνολικά, εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Νέο «Εξοικονομώ»: Yψηλές επιδοτήσεις και νέα φιλοσοφία χρηματοδότησηςΚεντρικός πυλώνας του σχεδίου είναι το «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά 62.000 κατοικίες και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των τελευταίων ετών.
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υλοποιήσουν παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση, θερμοπροσόψεις, αντικατάσταση κουφωμάτων και συστήματα σκίασης, βελτιώνοντας ουσιαστικά την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους. Τα ποσοστά ενίσχυσης μπορούν να ξεπερνούν το 80%, καλύπτοντας ακόμη και τον ΦΠΑ, γεγονός που μειώνει δραστικά το τελικό κόστος.
«Εξοικονομώ» και για 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσειςΤο σχέδιο επεκτείνεται και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέσω ειδικού προγράμματος «Εξοικονομώ» προϋπολογισμού 394 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να καλύψει περίπου 10.000 επιχειρήσεις.
Συστήματα θέρμανσηςΠαράλληλα, υλοποιείται πρόγραμμα περίπου 930–950 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού. Περίπου 170.000 νοικοκυριά θα εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας και άλλα 110.000 ηλιακούς θερμοσίφωνες, με επιδοτήσεις που φτάνουν έως το 80%, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό κόστος.
Στο σκέλος της άμεσης οικονομικής στήριξης, περίπου 780.000 νοικοκυριά θα λάβουν αυξημένο επίδομα θέρμανσης, με ενίσχυση που φτάνει τα 100 ευρώ ετησίως για την περίοδο 2027–2032.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα