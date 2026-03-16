Τζιτζικώστας από Ουάσιγκτον: Σοκ στην παγκόσμια οικονομία αν συνεχιστεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

«Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους διαδρόμους, περισσότερες διαδρομές και περισσότερες συνεργασίες. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιούμε έναν από τους πιο φιλόδοξους μετασχηματισμούς στον τομέα των μεταφορών παγκοσμίως. Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών συνδέει 424 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, 329 λιμάνια, 38 μεγάλα αεροδρόμια και δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής. Συνολικά, αντιπροσωπεύει πάνω από 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές μεταφορών σε ολόκληρη την ήπειρο. Σήμερα, επεκτείνουμε τους διαδρόμους του Δικτύου πέρα από τα σύνορα της ΕΕ, στα Δυτικά Βαλκάνια, στις ανατολικές χώρες και στην ευρύτερη γειτονία μας», υπογράμμισε ο Επίτροπος.Αναφέρθηκε επίσης στις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας, που επέτρεψαν την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών ύψους άνω των 260 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας πως εναλλακτικοί διάδρομοι πρέπει να υπάρχουν προτού ανακύψουν κρίσεις. Σημείωσε πως η ΕΕ επενδύει στη συνδεσιμότητα και μέσω της «Global Gateway» κινητοποιεί έως και 300 δισ. ευρώ παγκοσμίως μέχρι το 2027 για διαδρόμους μεταφορών που συνδέουν την Ευρώπη με την Κεντρική Ασία και την Αφρική, φέρνοντας το παράδειγμα του διαδρόμου μέσω Κασπίας, που συνδέει Ευρώπη και Ασία, αλλά και τους δώδεκα στρατηγικούς διαδρόμους μεταφορών για τη στήριξη της αφρικανικής ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.Στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Τζιτζικώστας είχε συνάντηση με τη Διοίκηση του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, και συσκέψεις εργασίας με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Atlantic Council Fred Kemp, τον Επικεφαλής της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, Αντιναύαρχο, Thomas Allan, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Global Business Travel Association (GBTA) Suzanne Neufang, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της U.S. Travel Association Geoff Freeman και τον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας Paschal Donohoe.Επίσης, συναντήθηκε με τους 27 Πρέσβεις της ΕΕ στην Ουάσιγκτον, αλλά και με Έλληνες Ομογενείς, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο νέος Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αντώνης Αλεξανδρίδης.Ο κ. Τζιτζικώστας πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη στη Joby Aviation, που είναι αμερικανική εταιρεία, η οποία αναπτύσσει ηλεκτρικά ιπτάμενα ταξί (eVTOL) και συμμετείχε σε προσομοίωση πτήσης.