Σαράντης: Ανοικτό παράθυρο για εξαγορές ενώ επεκτείνει διεθνώς το Carroten
Η διοίκηση βλέπει περιθώρια για συμπληρωματικές εξαγορές αξιοποιώντας τη ρευστότητα – Επενδύσεις 37,3 εκατ. ευρώ το 2025 και περίπου 20 εκατ. το 2026, με στόχο πωλήσεις 620 εκατ. ευρώ και EBITDA 97 εκατ. ευρώ - Πιθανές ανατιμήσεις αν επιμείνουν οι πιέσεις κόστους
Ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγορών αφήνει η διοίκηση του ομίλου Σαράντη, αξιοποιώντας την ισχυρή ρευστότητα και τις αυξημένες ταμειακές ροές, την ώρα που επιταχύνει τη διεθνή επέκταση των beauty brands και ειδικότερα του Carroten. Παράλληλα, η εταιρεία προειδοποιεί ότι η γεωπολιτική αστάθεια και η άνοδος του κόστους ενέργειας και μεταφορών ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε αυξήσεις τιμών εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις στις πρώτες ύλες.
Αυτά ήταν από τα βασικά μηνύματα που έστειλε η διοίκηση του ομίλου κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για τα αποτελέσματα του 2025, τα οποία συνοδεύτηκαν από βελτίωση της κερδοφορίας και ενίσχυση των περιθωρίων, ενώ παράλληλα επανέλαβε την προσήλωση στη στρατηγική ενίσχυσης των brands ομορφιάς και της διεθνούς παρουσίας τους, καθώς οι δραστηριότητες αυτές προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους και αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερη βαρύτητα στο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου.
