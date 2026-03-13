Χρηματιστήριο: Απορρόφησε τους αρχικούς κραδασμούς – Κλείνει την εβδομάδα με θετικό πρόσημο
Οι αγορές «σβήνουν» την αρχική πτώση τους, αλλά παραμένουν «εγκλωβισμένες» σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας - Απόψε η ετυμηγορία της Moody's για την ελληνική οικονομία
Αλλάζει το κλίμα στη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία ευθυγραμμίζεται με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται πλέον με θετικό πρόσημο. Ωστόσο, οι αγορές παραμένουν «εγκλωβισμένες» σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, καθώς η πλήρης απουσία ορατότητας για το τέλος της κρίσης στον Περσικό Κόλπο εντείνει τη νευρικότητα των επενδυτών.
Το ενδιαφέρον είναι μονοσήμαντα στραμμένο στον πόλεμο στο Ιράν, με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν «καρφωμένες» στην περιοχή των 100 δολαρίων. Η επίμονη αυτή άνοδος, σε συνδυασμό με τις διαρκείς απειλές για τη διακοπή της ενεργειακής τροφοδοσίας, τροφοδοτεί βάσιμους φόβους για ένα νέο παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ που θα μπορούσε να ανακόψει την οικονομική ανάπτυξη.
Μέσα σε αυτό το έκρυθμο γεωπολιτικό σκηνικό, καταγράφεται μια σαφής «στροφή» προς τα επενδυτικά καταφύγια, με την πλειονότητα των χαρτοφυλακίων να μειώνει την έκθεση στις μετοχικές αγορές. Παράλληλα, πολλοί επενδυτές σπεύδουν να κατοχυρώσουν τα ισχυρά κέρδη των τελευταίων ετών, αναζητώντας ασφάλεια απέναντι στην αβεβαιότητα. Η ελληνική αγορά, πλήρως ευθυγραμμισμένη με το διεθνές αρνητικό κλίμα, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, με την ανησυχία για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων και τις ευρύτερες επιπτώσεις στην κατανάλωση να κυριαρχεί.
Σχετικά με τη συνεδρίαση της Παρασκευής (13/3) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται πλέον κατά +0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.131,78 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.105,33 (χαμηλό ημέρας) και των 2.132,10 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνεται ότι ο ΓΔ πρέπει να χάσει τουλάχιστον -0,36% για να διατηρηθεί σε πτωτική τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, κάτι που προς το παρόν αποφεύγει.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα