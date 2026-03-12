Αυτόματο επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι άνεργοι είναι δικαιούχοι
Αυτόματο επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι άνεργοι είναι δικαιούχοι

Η ΔΥΠΑ χορηγεί αυτόματα επίδομα 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους με Ψηφιακό ΑΣΔ, ενώ παράλληλα ξεκινά πρόγραμμα voucher έως 750 ευρώ για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν επαγγελματική κατάρτιση

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θέτει σε ισχύ καινούργια χρηματική ενίσχυση 300 ευρώ για άτομα σε μακροχρόνια ανεργία, στο πλαίσιο των δράσεων επιστροφής στην ενεργό απασχόληση.

Το κρίσιμο σημείο είναι πως οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να κάνουν αίτηση, καθώς η ΔΥΠΑ αναγνωρίζει αυτόματα τους δικαιούχους που καλύπτουν τις προδιαγραφές και εκτελεί την πληρωμή.

