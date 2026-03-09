Στα ύψη τα ναύλα, συμβόλαια ξεπερνούν ακόμη και τα $700.000 ημερησίως
Στα ύψη τα ναύλα, συμβόλαια ξεπερνούν ακόμη και τα $700.000 ημερησίως
Η κρίση του Περσικού εκτοξεύει κόστη και κινδύνους - Τα ελληνόκτητα πλοία και η διεθνής αγορά απολαμβάνουν ιστορικά επίπεδα ναυλαγοράς
Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο έχει προκαλέσει σοκ στη ναυλαγορά, σπρώχνοντας τα ημερήσια έσοδα των πλοίων σε επίπεδα που θυμίζουν χρηματιστηριακή φούσκα. Οι ναύλοι για πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) φτάνουν πλέον σε ιστορικά ύψη, με ορισμένα συμβόλαια να ξεπερνούν ακόμη και τα 700.000 δολάρια ημερησίως.
Οι μέσοι ναύλοι για τη διαδρομή Μέση Ανατολή – Απω Ανατολή ξεπερνούν ήδη τα 510.000 δολάρια την ημέρα.
Η αύξηση δεν αφορά μόνο τα πετρελαιοφόρα. Τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα LNG Carriers, βλέπουν τα ημερήσια ναύλα να προσεγγίζουν τα 300.000 δολάρια, ειδικά για δρομολόγια που αποφεύγουν τις επικίνδυνες ζώνες του Περσικού. Αντίστοιχα, τα ναύλα για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από την Ασία προς τη Βόρεια Ευρώπη ανέβηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 2.689 δολάρια ανά κοντέινερ 40 ποδιών.
Παράλληλα, η ένταση εκτοξεύει και τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. Αρκετοί ασφαλιστές εξετάζουν την αποχώρηση καλύψεων από περιοχές κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος μεταφοράς. Διεθνή συνδικάτα και ναυτιλιακές εταιρείες αντέδρασαν ορίζοντας ενισχυμένες αμοιβές και μέτρα ασφαλείας για τα πλοία που διέρχονται από τις πιο επικίνδυνες ζώνες.
Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη κρίση θα διατηρήσει τα ναύλα σε επίπεδα πρωτοφανή, πλήττοντας όχι μόνο τους εφοπλιστές αλλά και το κόστος των διεθνών μεταφορών για καταναλωτές και βιομηχανίες. Η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται μπροστά σε ένα κύμα ακριβών και ριψοκίνδυνων διαδρομών που μπορεί να αλλάξει για καιρό τον χάρτη της αγοράς.
Πηγή: newmoney.gr
Οι μέσοι ναύλοι για τη διαδρομή Μέση Ανατολή – Απω Ανατολή ξεπερνούν ήδη τα 510.000 δολάρια την ημέρα.
Η αύξηση δεν αφορά μόνο τα πετρελαιοφόρα. Τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα LNG Carriers, βλέπουν τα ημερήσια ναύλα να προσεγγίζουν τα 300.000 δολάρια, ειδικά για δρομολόγια που αποφεύγουν τις επικίνδυνες ζώνες του Περσικού. Αντίστοιχα, τα ναύλα για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από την Ασία προς τη Βόρεια Ευρώπη ανέβηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 2.689 δολάρια ανά κοντέινερ 40 ποδιών.
Παράλληλα, η ένταση εκτοξεύει και τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. Αρκετοί ασφαλιστές εξετάζουν την αποχώρηση καλύψεων από περιοχές κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος μεταφοράς. Διεθνή συνδικάτα και ναυτιλιακές εταιρείες αντέδρασαν ορίζοντας ενισχυμένες αμοιβές και μέτρα ασφαλείας για τα πλοία που διέρχονται από τις πιο επικίνδυνες ζώνες.
Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη κρίση θα διατηρήσει τα ναύλα σε επίπεδα πρωτοφανή, πλήττοντας όχι μόνο τους εφοπλιστές αλλά και το κόστος των διεθνών μεταφορών για καταναλωτές και βιομηχανίες. Η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται μπροστά σε ένα κύμα ακριβών και ριψοκίνδυνων διαδρομών που μπορεί να αλλάξει για καιρό τον χάρτη της αγοράς.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα