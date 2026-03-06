Κέντρο Θαλάσσιας Πληροφόρησης του Ναυτικού: Σχεδόν κλειστά για τα πλοία τα Στενά του Ορμούζ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στενά του Ορμούζ Επίθεση στο Ιράν

Κέντρο Θαλάσσιας Πληροφόρησης του Ναυτικού: Σχεδόν κλειστά για τα πλοία τα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος στην περιοχή έχει αναγκάσει δεκάδες δεξαμενόπλοια γεμάτα πετρέλαιο και φυσικό αέριο να παραμείνουν αγκυροβολημένα εντός του Περσικού Κόλπου

Eπιμέλεια: Μιχάλης Χατζηανδρέου
Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει αυτήν την κρίσιμη παγκόσμια αρτηρία για τη μεταφορά εμπορευμάτων: από πετρέλαιο μέχρι λιπάσματα.

Μια πρόσφατη ανασκόπηση των σημάτων ναυσιπλοΐας στη ναυτική οδό «δείχνει ότι οι διαδρομές έχουν μειωθεί σε επίπεδα μονοψήφιου αριθμού, με μόλις δύο επιβεβαιωμένες εμπορικές διαδρομές να καταγράφονται τις τελευταίες 24 ώρες», ανέφερε το Κέντρο Θαλάσσιας Πληροφόρησης του Ναυτικού (JMIC) σε σημείωμά του στις 6 Μαρτίου. Οι διαδρομές αφορούσαν φορτηγά πλοία και όχι πετρελαιοφόρα, σύμφωνα με την πολυεθνική ναυτική ομάδα που επικεντρώνεται στη Μέση Ανατολή.

Ο κλιμακούμενος πόλεμος στην περιοχή έχει αναγκάσει δεκάδες δεξαμενόπλοια γεμάτα πετρέλαιο και φυσικό αέριο να παραμείνουν αγκυροβολημένα εντός του Περσικού Κόλπου. Η συχνότητα των επιθέσεων στα πλοία εντός και γύρω από τα Στενά παραμένει υψηλή, καθιστώντας πολύ επικίνδυνη την προσπάθεια διέλευσης για τα πετρελαιοφόρα και τα πολύτιμα φορτία τους. Η Ουάσιγκτον προσέφερε εγγυήσεις ασφάλισης και ναυτική συνοδεία αυτήν την εβδομάδα, μετά την απόσυρση των διεθνών ασφαλιστών από την κάλυψη κινδύνου πολέμου, αλλά οι πλοιοκτήτες δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις, όπως αναφέρει το Bloomebrg.


«Αυτό αντιπροσωπεύει μια σχεδόν πλήρη προσωρινή παύση της κανονικής εμπορικής ναυσιπλοΐας», ανέφερε το JMIC. Μόνο ένα πλοίο εισερχόμενο και ένα εξερχόμενο παρατηρήθηκαν να διασχίζουν το Στενό στις 4 Μαρτίου. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε πλοία με ενεργοποιημένους πομπούς, και δεν καταγράφει πλήρως τη ναυσιπλοΐα που πραγματοποιείται χωρίς σήματα.

Κλείσιμο
Δύο πλοία, τα MSC Grace και Sonangol Namibe, αναφέρθηκε ότι εμπλέκονται σε περιστατικά στον Αραβικό Κόλπο και κοντά στο Ιράκ. Ξεχωριστά, το φορτηγό πλοίο Iron Maiden εξήλθε από το Στενό στέλνοντας σήμα «CHINA OWNER» καθώς διέσχιζε τη ναυτική οδό, ένα παράδειγμα για το πώς τα πλοία προσπαθούν να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση. Νωρίτερα, άλλο ένα πλοίο — το δεξαμενόπλοιο LPG Bogazici — ανακοίνωσε ότι ήταν πλοίο μουσουλμανικής ιδιοκτησίας και τουρκικής διαχείρισης.

