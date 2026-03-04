Eurostat: Σε ιστορικό χαμηλό η ανεργία στην Ευρωζώνη, έπεσε στο 6,1% τον Ιανουάριο
Eurostat: Σε ιστορικό χαμηλό η ανεργία στην Ευρωζώνη, έπεσε στο 6,1% τον Ιανουάριο
Η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε ταχύτερα από τις προβλέψεις στα τέλη του 2025, ενώ η ισχυρή επίδοση της Ισπανίας και η επιστροφή της Γερμανίας στην ανάπτυξη στηρίζουν την αγορά εργασίας
Η ανεργία στην ευρωζώνη υποχώρησε απροσδόκητα σε νέο ιστορικό χαμηλό, καθώς η οικονομική δραστηριότητα αποδείχθηκε ισχυρότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, το ποσοστό ανεργίας στις 21 χώρες του ευρώ μειώθηκε στο 6,1% τον Ιανουάριο, από 6,2% τον Δεκέμβριο. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι το ποσοστό θα παρέμενε αμετάβλητο.
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της αγοράς εργασίας στην ευρωζώνη, παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή.
Ισχυρή ανάπτυξη στο τέλος του 2025
Η οικονομία της ευρωζώνης κατέγραψε καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία στο τέλος του 2025.
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ισχυρή ανάπτυξη της Ισπανίας, ενώ η Γερμανία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά από μια περίοδο οικονομικής επιβράδυνσης.
Παράλληλα, ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει κοντά στο 2%, ενώ τα επιτόκια παραμένουν σταθερά, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, το ποσοστό ανεργίας στις 21 χώρες του ευρώ μειώθηκε στο 6,1% τον Ιανουάριο, από 6,2% τον Δεκέμβριο. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι το ποσοστό θα παρέμενε αμετάβλητο.
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της αγοράς εργασίας στην ευρωζώνη, παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή.
Ισχυρή ανάπτυξη στο τέλος του 2025
Η οικονομία της ευρωζώνης κατέγραψε καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία στο τέλος του 2025.
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ισχυρή ανάπτυξη της Ισπανίας, ενώ η Γερμανία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά από μια περίοδο οικονομικής επιβράδυνσης.
Παράλληλα, ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει κοντά στο 2%, ενώ τα επιτόκια παραμένουν σταθερά, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα