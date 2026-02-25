Ασφαλιστική Ικανότητα: Τελευταία ευκαιρία για 400.000 μη μισθωτούς οφειλέτες

Απώλεια

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες:

*Ανήλικοι

*Άτομα με αναπηρία

*Χρονίως πάσχοντες

Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα για τον Μάρτιο να διορθώσουν θέματα με την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω οποιαδήποτε Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής.Η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ έχουν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας (δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας).Οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούνται ιατρική κάλυψη και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων.