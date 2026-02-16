Ακίνητα: Το έντυπο που απαλλάσσει ιδιοκτήτες από φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια
Ιδιοκτήτες που δεν εισέπραξαν ενοίκια το 2025 κινδυνεύουν να φορολογηθούν έως 45% αν δεν υποβάλουν εγκαίρως το έντυπο Ε411 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν τη δήλωση
Η εφορία δεν «συγχωρεί» τα ανείσπρακτα ενοίκια — εκτός αν ο ιδιοκτήτης κινηθεί έγκαιρα και σωστά. Όσοι εκμισθωτές κατοικιών ή επαγγελματικών ακινήτων δεν εισέπραξαν μισθώματα μέσα στο 2025, αλλά τα ποσά αυτά εξακολουθούν να εμφανίζονται στα μισθωτήρια, κινδυνεύουν να φορολογηθούν κανονικά, ακόμη και με συντελεστή έως 45%, σαν να τα είχαν εισπράξει.
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα: μόνο για το 2024, περίπου 4.500 εκμισθωτές δεν εισέπραξαν ενοίκια άνω των 15 εκατ. ευρώ. Για να αποφύγουν τη φορολόγηση επί ανύπαρκτου εισοδήματος, πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία πριν από την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Χωρίς την ορθή υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου και των απαραίτητων δικαιολογητικών, η ΑΑΔΕ δεν αναγνωρίζει τα ποσά ως ανείσπρακτα.
Στη συνέχεια, μέσω της ψηφιακής πύλης «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ, πρέπει να υποβληθεί δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων συνοδευόμενη από:
– Το έντυπο Ε411 (ξεχωριστά για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο).
– Τη σχετική δικαστική απόφαση ή διαταγή, ή την αγωγή μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης.
– Σε περίπτωση πτώχευσης μισθωτή, τον πίνακα αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι από την έκδοση της απόφασης ή διαταγής έως την εκτέλεσή τους δεν εισπράχθηκαν τα μισθώματα, καθώς και την έκθεση αποβολής από δικαστικό επιμελητή.
Αν δεν είναι δυνατή η ψηφιακή υποβολή, η διαδικασία μπορεί να γίνει έντυπα, ταχυδρομικά ή με φυσική παρουσία.
Το «κλειδί» είναι το έντυπο Ε411Η απαλλαγή από τον φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια προϋποθέτει τη συμπλήρωση και ψηφιακή υποβολή του εντύπου Ε411. Σε αυτό καταγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία), η διεύθυνση του ακινήτου, το συνολικό ποσό των οφειλόμενων μισθωμάτων και το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρονται.
Προϋποθέσεις πριν από την υποβολή δήλωσηςΠριν από το «οριστικό» κλικ στη φορολογική δήλωση, ο εκμισθωτής θα πρέπει να έχει κινηθεί νομικά κατά του μισθωτή. Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή να έχει κατατεθεί αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
Πρώτα στο Ε2, μετά στο Ε1Τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2025 — καθώς και όσα είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα σε προηγούμενο έτος αλλά εισπράχθηκαν μέσα στο 2025 — πρέπει αρχικά να δηλωθούν στο έντυπο Ε2. Στη συνέχεια μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1.
Εάν όμως δεν έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα ποσά δεν θα αναγνωριστούν ως ανείσπρακτα και η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση, επιβάλλοντας φόρο επί των συγκεκριμένων εισοδημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% ως τεκμαρτή δαπάνη για επισκευές, συντήρηση και λειτουργικές ανάγκες του ακινήτου.
Για τους ιδιοκτήτες, η σωστή και έγκαιρη διαδικασία δεν είναι απλώς τυπική υποχρέωση — είναι ο μόνος τρόπος να μην πληρώσουν φόρο για χρήματα που δεν μπήκαν ποτέ στον λογαριασμό τους.
newmoney.gr
