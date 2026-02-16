Ακίνητα: Το έντυπο που απαλλάσσει ιδιοκτήτες από φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

Το «κλειδί» είναι το έντυπο Ε411

Προϋποθέσεις πριν από την υποβολή δήλωσης

Κλείσιμο

Πρώτα στο Ε2, μετά στο Ε1

Η εφορία δεν «συγχωρεί» τα ανείσπρακτα ενοίκια — εκτός αν ο ιδιοκτήτης κινηθεί έγκαιρα και σωστά. Όσοι εκμισθωτές κατοικιών ή επαγγελματικών ακινήτων δεν εισέπραξαν μισθώματα μέσα στο 2025, αλλά τα ποσά αυτά εξακολουθούν να εμφανίζονται στα μισθωτήρια,, σαν να τα είχαν εισπράξει.Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα: μόνο για το 2024, περίπου 4.500 εκμισθωτές δεν εισέπραξαν ενοίκια άνω των 15 εκατ. ευρώ. Για να αποφύγουν τη φορολόγηση επί ανύπαρκτου εισοδήματος, πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία πριν από την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης.Η απαλλαγή από τον φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια προϋποθέτει τη συμπλήρωση και ψηφιακή υποβολή του εντύπου Ε411. Σε αυτό καταγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία), η διεύθυνση του ακινήτου, το συνολικό ποσό των οφειλόμενων μισθωμάτων και το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρονται.Χωρίς την ορθή υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου και των απαραίτητων δικαιολογητικών, η ΑΑΔΕ δεν αναγνωρίζει τα ποσά ως ανείσπρακτα.Πριν από το «οριστικό» κλικ στη φορολογική δήλωση, ο εκμισθωτής θα πρέπει να έχει κινηθεί νομικά κατά του μισθωτή. Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή να έχει κατατεθεί αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.Στη συνέχεια, μέσω της ψηφιακής πύλης «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ, πρέπει να υποβληθεί δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων συνοδευόμενη από:– Το έντυπο Ε411 (ξεχωριστά για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο).– Τη σχετική δικαστική απόφαση ή διαταγή, ή την αγωγή μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης.– Σε περίπτωση πτώχευσης μισθωτή, τον πίνακα αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.– Υπεύθυνη δήλωση ότι από την έκδοση της απόφασης ή διαταγής έως την εκτέλεσή τους δεν εισπράχθηκαν τα μισθώματα, καθώς και την έκθεση αποβολής από δικαστικό επιμελητή.Αν δεν είναι δυνατή η ψηφιακή υποβολή, η διαδικασία μπορεί να γίνει έντυπα, ταχυδρομικά ή με φυσική παρουσία.Τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2025 — καθώς και όσα είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα σε προηγούμενο έτος αλλά εισπράχθηκαν μέσα στο 2025 — πρέπει αρχικά να δηλωθούν στο έντυπο Ε2. Στη συνέχεια μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1.