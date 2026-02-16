Κάθετος Διάδρομος: Ο μαραθώνιος διαβουλεύσεων και τα δύο ραντεβού για να «κλειδώσουν» τα συμβόλαια LNG

Στην κρισιμότερη φάση της εισέρχεται η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πυκνός γύρος διπλωματικών, ρυθμιστικών και πολιτικών διεργασιών σε ευρωπαϊκό και διατλαντικό επίπεδο, με στόχο την επιτάχυνση των ροών LNG και την πλήρη ενεργοποίηση της νέας ενεργειακής διαδρομής.



Το επόμενο καθοριστικό ορόσημο είναι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την μεθεπόμενη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, όπου θα συγκεντρωθούν οι χώρες του διαδρόμου (Ελλάδα, Ρουμανία Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία), η ΕΕ, οι ρυθμιστικές αρχές, οι διαχειριστές των δικτύων, εταιρείες με ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του εγχειρήματος όπως η Atlantic See (κοινό σχήμα Aktor-ΔΕΠΑ) και κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, με στόχο την οριστικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας και την επιτάχυνση των εμπορικών συμφωνιών.



Η συνάντηση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από τη φάση του σχεδιασμού στην πλήρη επιχειρησιακή και εμπορική λειτουργία, εν μέσω της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr