ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Κάθετος Διάδρομος: Ο μαραθώνιος διαβουλεύσεων και τα δύο ραντεβού για να «κλειδώσουν» τα συμβόλαια LNG
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενέργεια LNG Κάθετος Διάδρομος

Κάθετος Διάδρομος: Ο μαραθώνιος διαβουλεύσεων και τα δύο ραντεβού για να «κλειδώσουν» τα συμβόλαια LNG

Εντατικές επαφές σε ευρωπαϊκό και διατλαντικό επίπεδο, με επίκεντρο τη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ-Η συμμετοχή των Βρυξελλών στο διάλογο και ο ρόλος του DFC για την χρηματοδοτική υποστήριξη των υποδομών

Κάθετος Διάδρομος: Ο μαραθώνιος διαβουλεύσεων και τα δύο ραντεβού για να «κλειδώσουν» τα συμβόλαια LNG
Μαριάννα Τζάννε

Στην κρισιμότερη φάση της εισέρχεται η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πυκνός γύρος διπλωματικών, ρυθμιστικών και πολιτικών διεργασιών σε ευρωπαϊκό και διατλαντικό επίπεδο, με στόχο την επιτάχυνση των ροών LNG και την πλήρη ενεργοποίηση της νέας ενεργειακής διαδρομής.

Το επόμενο καθοριστικό ορόσημο είναι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την μεθεπόμενη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, όπου θα συγκεντρωθούν οι χώρες του διαδρόμου (Ελλάδα, Ρουμανία Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία), η ΕΕ, οι ρυθμιστικές αρχές, οι διαχειριστές των δικτύων, εταιρείες με ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του εγχειρήματος όπως η Atlantic See (κοινό σχήμα Aktor-ΔΕΠΑ) και κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, με στόχο την οριστικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας και την επιτάχυνση των εμπορικών συμφωνιών.

Η συνάντηση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από τη φάση του σχεδιασμού στην πλήρη επιχειρησιακή και εμπορική λειτουργία, εν μέσω της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Μαριάννα Τζάννε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης