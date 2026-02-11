Με αυξημένες τιμές και πληρότητες έκλεισε το 2025 στα ελληνικά ξενοδοχεία – Όλα τα στοιχεία

Ειδικότερα, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων για το Δεκέμβριο του 2025 εκτιμάται στο 48% έναντι του 45% τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου διαμορφώθηκε στα 83 ευρώ, έναντι 78 ευρώ