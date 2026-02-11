Με αυξημένες τιμές και πληρότητες έκλεισε το 2025 στα ελληνικά ξενοδοχεία – Όλα τα στοιχεία
Με αυξημένες τιμές και πληρότητες έκλεισε το 2025 στα ελληνικά ξενοδοχεία – Όλα τα στοιχεία
Με αυξημένες τιμές και πληρότητες στα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα έκλεισε το 2025, με τα νούμερα του Δεκεμβρίου να εμφανίζονται υψηλότερα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
Ειδικότερα, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων για το Δεκέμβριο του 2025 εκτιμάται στο 48% έναντι του 45% τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου διαμορφώθηκε στα 83 ευρώ, έναντι 78 ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ) έχει αναθέσει στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) την εκπόνηση μηνιαίας έρευνας για την παρακολούθηση της πορείας των βασικών ξενοδοχειακών μεγεθών. Η έρευνα διενεργείται κάθε μήνα και όπως προκύπτει για το μήνα Δεκέμβριο, το θετικό σερί των προηγούμενων μηνών συνεχίστηκε τον τελευταίο μήνα του έτους ως προς τη μέση τιμή δωματίου, που παρέμεινε ανοδική. Οι πληρότητες όμως κινήθηκαν ακόμη και πτωτικά το προηγούμενο διάστημα, υποδηλώνοντας ελαφριά υποχώρηση της ζήτησης και αυξημένο ανταγωνισμό από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ειδικότερα, το Νοέμβριο επίσης η μέση τιμή ήταν αυξημένη, στα 92 ευρώ (από τα 87 ευρώ το Νοέμβριο του 2024) με σταθερά και οριακά πτωτικά όμως τα επίπεδα της πληρότητας στο 52%. Μεγαλύτερη ήταν η πίεση στις πληρότητες τον Οκτώβριο, καταγράφοντας πτώση στο 61% από το 64,3% του Οκτωβρίου του 2024, αν και η μέση τιμή παρέμεινε ανοδική, στα 116 ευρώ από τα 114 ευρώ του Οκτωβρίου του 2024.
Για το 2025, εκτιμάται ότι λειτουργούσαν στην Ελλάδα περίπου 10.110 ξενοδοχεία, με συνολικό αριθμό περίπου 448.000 δωματίων, συνεχούς και εποχικής λειτουργίας.
