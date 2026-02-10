Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιστροφή στα κέρδη πριν τις ανακοινώσεις του MSCI

Rebound μετά το τριήμερο πτωτικό σερί - Σε νέο ιστορικό υψηλό η Coca-Cola HBC με «όχημα» τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη - Κέρδη για τον ΟΠΑΠ μετά τα αποτελέσματα για το δικαίωμα εξόδου - Η Bally's Intralot απορρόφησε τις πιέσεις από τη short θέση που άνοιξε η Qube Research