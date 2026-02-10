Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιστροφή στα κέρδη πριν τις ανακοινώσεις του MSCI
Rebound μετά το τριήμερο πτωτικό σερί - Σε νέο ιστορικό υψηλό η Coca-Cola HBC με «όχημα» τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη - Κέρδη για τον ΟΠΑΠ μετά τα αποτελέσματα για το δικαίωμα εξόδου - Η Bally's Intralot απορρόφησε τις πιέσεις από τη short θέση που άνοιξε η Qube Research
Αντίδραση έβγαλε το ελληνικό χρηματιστήριο μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, που κόστισαν περίπου -3,3% από την αξία της εγχώριας αγοράς. Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η μεταβλητότητα, με τον Γενικό Δείκτη να κυμαίνεται σε εύρος περίπου 20 μονάδων. Τα βλέμματα των επενδυτών στρέφονται στις αποψινές ανακοινώσεις του MSCI και τις πιθανές αλλαγές στον βασικό δείκτη για τις ελληνικές μετοχές (MSCI Greece Standard).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (10/2), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 16,88 μονάδες ή +0,72% και έκλεισε στις 2.345,34 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.333,82 (χαμηλό ημέρας) και των 2.353,09 μονάδων (υψηλό ημέρας). Κέρδη +10,6% σημειώνει το ΧΑ μέσα στο 2026, με τις τράπεζες να ξεχωρίζουν «τρέχοντας» με ρυθμό άνω του +20% φέτος.
Πρωταγωνίστρια ήταν σήμερα η Coca-Cola HBC, κατακτώντας για πρώτη φορά την κορυφή των 51 ευρώ, με ώθηση από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα. Αξιόλογη άνοδο κατέγραψε ο ΟΠΑΠ, στον απόηχο των αποτελεσμάτων για το δικαίωμα εξόδου που άσκησαν όσοι μέτοχοι δεν συμφωνούσαν με τη συγχώνευση Allwyn-ΟΠΑΠ.
Από την άλλη πλευρά, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Bally’s Intralot υποχωρώντας σε επίπεδα κάτω του 1 ευρώ, καθώς η Qube Research & Technologies Limited άνοιξε short θέση της τάξεως του 0,50026% στη μετοχή. Ωστόσο, στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης η μετοχή «απορρόφησε» το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πιέσεων. Ράλι έκανε η Alumil που έφτασε πάνω από τα 6,2 ευρώ, σε επίπεδα που έχει να δει από τον Μάιο του 2002. Σημειώνεται ότι λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών πέρασαν μέσω του ΧΑ τέσσερα πακέτα στην Alumil, 210.000 τεμαχίων και συνολικής αξίας 1,26 εκατ. ευρώ. Οι προσυμφωνημένες πράξεις έγιναν στην τιμή των 6 ευρώ ανά μετοχή.
Άνοιξε σήμερα η αυλαία των ετήσιων αποτελεσμάτων από τις εισηγμένες για την χρήση 2025, καθώς η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε τις οικονομικές της επιδόσεις πριν την έναρξη των συναλλαγών. Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά +7,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 11,6 δισ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 1,35 δισ. ευρώ ενισχυμένα κατά +13,8% και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά +19,4% στα 989,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η διοίκηση προτείνει τη διανομή μερίσματος 1,2 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά +17% σε ετήσια βάση (ποσοστό καταβολής 44%). Για το 2026, προβλέπει αύξηση των εσόδων κατά 6-7% και αύξηση του EBIT κατά 7-10%.
Το πρόγραμμα των αποτελεσμάτων για το υπόλοιπο του Φεβρουαρίου έχει ως εξής: Τετάρτη 18/2 Τράπεζα Κύπρου, ΕΧΑΕ – Πέμπτη 26/2 Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΤΕ, HELLENiQ ENERGY, Ideal Holdings – Παρασκευή 27/2 Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Premia Properties.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης για το δικαίωμα εξόδου από τους διαφωνούντες μετόχους, ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της διαδικασίας συγχώνευσης με την Allwyn. Το δικαίωμα εξόδου ασκήθηκε για 23.959.850 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 6,7% του συνόλου των μετοχών του ΟΠΑΠ. Το χρηματικό αντάλλαγμα για τους μετόχους που άσκησαν το exit right ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι που επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου θα λάβουν 19,04 ευρώ ανά μετοχή, τα οποία θα πληρωθούν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής συνένωσης.
Τις φήμες περί εξαγοράς της Alpha Bank από τη UniCredit διέψευσε ο CEO της ιταλικής τράπεζας Αντρέα Ορσέλ. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της UniCredit, ο Ορσέλ ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις για εξαγορά ή συγχώνευση με την Alpha Bank. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μια πιθανή συγχώνευση θα εξεταστεί μόνο «υπό τις σωστές συνθήκες και τη σωστή χρονική στιγμή».
Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ΔΕΗ, καθώς συμμετείχε με 20 εκατ. ευρώ στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της γερμανικής εταιρείας CMBlu, εξασφαλίζοντας ποσοστό 49% στο έργο κατασκευής οργανικών μπαταριών της εταιρείας, αξίας 50 εκατ. ευρώ, στη Θεσσαλονίκη. Η CMBlu έχει επίσης υπογράψει 10ετή συμφωνία προμήθειας με την Uniper που καλύπτει 5GWh αποθηκευτικής ικανότητας, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται από το 2027.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να εστιάζουν στην πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος, προερχόμενος από κλείσιμο στα επίπεδα ρεκόρ των 621 μονάδων. Ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά +0,1%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται ανοδικά κατά +0,2%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,4%. Σε υψηλές «πτήσεις» συνέχισαν οι ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei σε νέα ιστορικά υψηλά, φτάνοντας έως τις 58.000 μονάδες, καθώς εξακολουθεί να επωφελείται από το λεγόμενο «Takaichi trade», μετά τη σαρωτική επικράτηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.
Η ετυμηγορία του MSCI και η πρεμιέρα για τα οικονομικά αποτελέσματα 2025Όλα τα «φώτα» πέφτουν στον MSCI, καθώς απόψε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης (rebalancing). Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός δείκτης για τις ελληνικές μετοχές, MSCI Greece Standard, απαρτίζεται από 8 μετοχές και συγκεκριμένα την Εθνική Τράπεζα, την Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank, τη ΔΕΗ, τον OTE, τον ΟΠΑΠ και την Jumbo. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, υποψήφιες για πιθανή ένταξη στον εν λόγω δείκτη είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Titan, η Motor Oil και η Τράπεζα Κύπρου. Η χρηματιστηριακή εταιρεία διευκρινίζει, ωστόσο, ότι ο MSCI ενδέχεται να αναβάλει οποιαδήποτε σημαντική ενέργεια σχετικά με τον ελληνικό δείκτη έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης της χώρας στις ανεπτυγμένες αγορές. Οι όποιες αλλαγές θα υλοποιηθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 27ης Φεβρουαρίου και θα τεθούν επίσημα σε ισχύ από την έναρξη της συνεδρίασης της 2ας Μαρτίου.
Κρατούν επαφή με τα ρεκόρ οι διεθνείς αγορέςΣυντηρείται το θετικό μομέντουμ στη Wall Street, με τις τεχνολογικές μετοχές να οδηγούν τους βασικούς δείκτες σε νέα άνοδο. Μάλιστα, ο Dow Jones διεύρυνε τα υψηλά του, πάνω από το ιστορικό ορόσημο των 50.000 μονάδων. Οι traders αναμένουν πλέον τα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα βήματα της Fed για τα επιτόκια. Θετικά πρόσημα καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα δεδομένα για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ. Ο Dow Jones διευρύνει το ιστορικό ρεκόρ του με κέρδη +0,6%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq ακολουθούν με άνοδο +0,3%.
