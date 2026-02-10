Εφάπαξ, επιδόματα, συντάξεις και προγράμματα απασχόλησης - Ποιοι και πότε θα δουν λεφτά στους λογαριασμούς τους
Εφάπαξ, επιδόματα, συντάξεις και προγράμματα απασχόλησης - Ποιοι και πότε θα δουν λεφτά στους λογαριασμούς τους
Τι πληρώνεται και πότε
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 70,5 εκατ. ευρώ σε 93.900 δικαιούχους από τις 9 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι πληρωμές αφορούν τόσο εφάπαξ παροχές από τον e-ΕΦΚΑ όσο και επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Επιπλέον, 4 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Παράλληλα, 20 εκατ. ευρώ θα λάβουν 19.000 δικαιούχοι μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Τέλος, 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 25.000 συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Οι πληρωμές περιλαμβάνουν επιδόματα ανεργίας, εφάπαξ παροχές, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης. Αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδας, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες πολίτες.
Στις 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η καταβολή 16,32 εκατ. ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι πληρωμές αφορούν τόσο εφάπαξ παροχές από τον e-ΕΦΚΑ όσο και επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑΑπό τις 9 έως τις 13 Φεβρουαρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα διαθέσει 19 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους, στο πλαίσιο της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.
Πληρωμές από τη ΔΥΠΑΗ ΔΥΠΑ θα καταβάλει 26 εκατ. ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
Επιπλέον, 4 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Παράλληλα, 20 εκατ. ευρώ θα λάβουν 19.000 δικαιούχοι μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Τέλος, 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 25.000 συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Τα επιδόματα που πιστώνονται σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχουςΞεκίνησε η μεγάλη διανομή επιδομάτων και παροχών σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους, με περισσότερα από 74 εκατομμύρια ευρώ να καταβάλλονται σταδιακά μέσω του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Οι πληρωμές περιλαμβάνουν επιδόματα ανεργίας, εφάπαξ παροχές, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης. Αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδας, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες πολίτες.
Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑΣτις 3 Φεβρουαρίου δόθηκαν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Στις 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η καταβολή 16,32 εκατ. ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.
Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαρτίου, ποιοι πληρώνονται πρώτοι
Με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, καθώς συνεχίζεται η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος καταβολών που προβλέπει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς.
Το πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί με τον νόμο 4611/2019 και παραμένει σε ισχύ.
Βάσει των προβλεπόμενων κανόνων, οι συντάξεις καταβάλλονται σε προκαθορισμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα, ενώ αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση, ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας. Παράλληλα, οι επικουρικές συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες, κάτι που ισχύει και για τις πληρωμές του Μαρτίου 2026.
-Για τους μισθωτούς: οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
-Για τους μη μισθωτούς: η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής:
-ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
-ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
-ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
-Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
-Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.
-Οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή λόγω της Καθαράς Δευτέρας, αναμένεται να δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.
Το πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί με τον νόμο 4611/2019 και παραμένει σε ισχύ.
Βάσει των προβλεπόμενων κανόνων, οι συντάξεις καταβάλλονται σε προκαθορισμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα, ενώ αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση, ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας. Παράλληλα, οι επικουρικές συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες, κάτι που ισχύει και για τις πληρωμές του Μαρτίου 2026.
Τι προβλέπει το ενιαίο πλαίσιο πληρωμώνΤο ενιαίο σύστημα καταβολής συντάξεων ορίζει:
-Για τους μισθωτούς: οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
-Για τους μη μισθωτούς: η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Καθαρά Δευτέρα και επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμαΗ Καθαρά Δευτέρα το 2026 είναι στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει στην προγραμματισμένη ημερομηνία.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής:
Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (νόμος 4387/2016)Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026, για μισθωτούς και μη μισθωτούς, θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)-ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
-ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
-ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Συντάξεις μισθωτών-ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
-ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
-Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜΤα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας:
-Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.
-Οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή λόγω της Καθαράς Δευτέρας, αναμένεται να δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα