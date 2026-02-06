Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ξεκινούν νωρίτερα οι πληρωμές, ποιοι θα δουν χρήματα πριν την Καθαρά Δευτέρα

Κλείσιμο

Αλλαγές στιςτων κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου φέρνειΠιο αναλυτικά,, οι συντάξεις των μη μισθωτών είναι προγραμματισμένο να καταβληθούνκαι οι συντάξεις των μισθωτώνΌπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (λόγω αργίας και Σαββατοκύριακου) και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου αντίστοιχα., την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταβληθούν:-οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),-οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 μέσω τουΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1.1.2017 και μετά), καθώς και-όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταβληθούν:οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.