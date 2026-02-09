Έξυπνες κάμερες: Αναστολή για τα πρόστιμα στην Αττική – Οι τεχνικοί λόγοι της εμπλοκής
Έξυπνες κάμερες: Αναστολή για τα πρόστιμα στην Αττική – Οι τεχνικοί λόγοι της εμπλοκής

Οι «έξυπνες» κάμερες στην Αττική λειτουργούν πιλοτικά, καταγράφοντας παραβάσεις χωρίς πρόστιμα. Το σχέδιο προβλέπει 388 σημεία ελέγχου, με στόχο την αυτοματοποιημένη επιτήρηση και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Έξυπνες κάμερες: Αναστολή για τα πρόστιμα στην Αττική – Οι τεχνικοί λόγοι της εμπλοκής
Η εικόνα των δρόμων της Αττικής μπαίνει σταδιακά σε μια νέα ψηφιακή εποχή, όχι με στόχο την άμεση τιμωρία, αλλά τη χαρτογράφηση της παραβατικότητας και τη δοκιμή ενός συστήματος που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο ελέγχου της κυκλοφορίας.

Οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες και καταγράφουν παραβάσεις όπως χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και υπέρβαση ταχύτητας. Προς το παρόν, όμως, λειτουργούν αποκλειστικά σε πιλοτικό καθεστώς, χωρίς να βεβαιώνονται πρόστιμα.

Πιλοτική λειτουργία χωρίς εμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ.
Αστυνομικές πηγές διευκρινίζουν ότι μέχρι σήμερα καμία υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει παραλάβει παραβάσεις από το σύστημα των καμερών και ότι η αστυνομία δεν συμμετέχει ακόμη στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Το υλικό καταγράφεται, αλλά δεν ενεργοποιεί διοικητικές πράξεις.

