Έξυπνες κάμερες: Αναστολή για τα πρόστιμα στην Αττική – Οι τεχνικοί λόγοι της εμπλοκής

Οι «έξυπνες» κάμερες στην Αττική λειτουργούν πιλοτικά, καταγράφοντας παραβάσεις χωρίς πρόστιμα. Το σχέδιο προβλέπει 388 σημεία ελέγχου, με στόχο την αυτοματοποιημένη επιτήρηση και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας