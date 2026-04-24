ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, στα €42,56 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2025
ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, στα €42,56 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2025
Το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 9,8% έναντι του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ - Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5,3%
Σημαντική ενίσχυση παρουσίασε το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών το δ’ τρίμηνο του 2025, φθάνοντας τα 42,56 δισ. ευρώ (+9,8% έναντι του 2024), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε μεν (5,3%), αλλά με βραδύτερο ρυθμό από το εισόδημα, γεγονός που οδήγησε σε αισθητή βελτίωση του ποσοστού αποταμίευσης, το οποίο αν και παρέμεινε αρνητικό, περιορίστηκε στο -3,2% (από -7,6% πέρυσι).
Αναλυτικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων για το 4ο τρίμηνο του 2025.
Κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 5,74 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,63 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 4ο τρίμηνο του 2024.
Επιπρόσθετα, κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,81 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,47 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 3,93 δισ. ευρώ κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 από την αλλοδαπή. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 5,16 δισ. ευρώ.
Κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 9,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 38,77 δισ. ευρώ σε 42,56 δισ. ευρώ.
Κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,7 δισ. ευρώ σε 43,9 δισ. ευρώ.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε μεν (5,3%), αλλά με βραδύτερο ρυθμό από το εισόδημα, γεγονός που οδήγησε σε αισθητή βελτίωση του ποσοστού αποταμίευσης, το οποίο αν και παρέμεινε αρνητικό, περιορίστηκε στο -3,2% (από -7,6% πέρυσι).
Αναλυτικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων για το 4ο τρίμηνο του 2025.
Κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 5,74 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,63 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 4ο τρίμηνο του 2024.
Επιπρόσθετα, κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,81 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,47 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 3,93 δισ. ευρώ κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 από την αλλοδαπή. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 5,16 δισ. ευρώ.
Κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 9,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 38,77 δισ. ευρώ σε 42,56 δισ. ευρώ.
Κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,7 δισ. ευρώ σε 43,9 δισ. ευρώ.
