Εξάρχου: Η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα από οποιονδήποτε την διεθνή ενεργειακή κρίση
«Η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις ώστε να αποκομίσει οφέλη, καθώς βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και, παράλληλα, διαθέτει ισχυρή στρατιωτική επάρκεια», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade
Η Ελλάδα όχι μόνο μπορεί να αντιμετωπίσει την νέα ενεργειακή κρίση από καλύτερη θέση, αλλά και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που αναδύονται στο διεθνές περιβάλλον ώστε να αξιοποιήσει την συγκυρία και να αποκομίσει σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου, στο Delphi Economic Forum.
Όπως σημείωσε, αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται σε μία θετική συγκυρία, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει την νέα κρίση από καλύτερη θέση σε σχέση με τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις ώστε να αποκομίσει οφέλη, καθώς βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και, παράλληλα, διαθέτει ισχυρή στρατιωτική επάρκεια.
Ο συνδυασμός των παραγόντωνΟ κ. Εξάρχου τόνισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου από εθνικής πλευράς, καθώς δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις γεωπολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και υπογράμμισε ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει ανώτερες δυνατότητες εξοπλιστικών προμηθειών από τις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την ουσιαστική δημιουργία ενός ενεργειακού κόμβου των ΗΠΑ στη χώρα μας, ενισχύει την γεωπολιτική θέση της χώρας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη συγκυρία στο παρελθόν. Έτσι, σημείωσε ότι εάν ληφθεί υπόψη σε αυτούς τους συσχετισμούς ότι η ελληνική οικονομία παραμένει η πλέον αναπτυσσόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρεται ένα εξαιρετικό σημείο αφετηρίας ώστε η χώρα να αξιοποιήσει τη νέα κατάσταση.
Η Ελλάδα γέφυρα μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε.Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης που έχει επιδείξει η ελληνική κυβέρνηση στο θέμα του κάθετου διαδρόμου, που ενισχύει τις προσπάθειες της Αθήνας να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των επιδιώξεων των ΗΠΑ και της πολιτικής της Ε.Ε. Και τόνισε ότι για αυτόν τον λόγο, η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον την νέα ενεργειακή κρίση.
