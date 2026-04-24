Στο σφυρί αντί 237 εκατ. δολαρίων η βίλα του «Σημαδεμένου» στο Μαϊάμι: Εκεί ζούσε τους χειμώνες ο Ρίτσαρντ Νίξον
Το σπίτι χτίστηκε το 1981 από έναν πιλότο που αργότερα καταδικάστηκε για σύνδεση με το καρτέλ ναρκωτικών του Μεντεγίν - Έχει έκταση 1.200 τ.μ. - Αν πωληθεί στη ζητούμενη τιμή, θα σπάσει το ρεκόρ της κομητείας που κατέχει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ
Στην αγορά ακινήτων του Μαϊάμι διατίθεται προς πώληση η διάσημη κατοικία που συνδέθηκε με την ταινία «Scarface» του 1983, με ζητούμενη τιμή 237 εκατ. δολάρια, ποσό που ενδέχεται να αποτελέσει νέο ιστορικό ρεκόρ για την κομητεία.
Η επιβλητική λευκή κατοικία, μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής, των 1.200 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται στο Key Biscayne, σε 2,38 στρέμματα και διαθέτει πρόσοψη 265 μέτρων πάνω στη θάλασσα.
Στα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται ιδιωτική αποβάθρα για σκάφη, ελικοδρόμιο 1.858 τετραγωνικών μέτρων πάνω από το νερό και πισίνα σε σχήμα πιάνου. Το εσωτερικό της κατοικίας περιλαμβάνει μεγάλα παράθυρα από το δάπεδο έως την οροφή με θέα στον ορίζοντα του Μαϊάμι, πέντε υπνοδωμάτια και ανελκυστήρα από ατσάλι και γυαλί.
Ο ανελκυστήρας αυτός αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο μιας από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας «Scarface», όπου ο Τόνι, τον οποίο υποδύεται ο Αλ Πατσίνο, επισκέπτεται την κατοικία του νέου του εργοδότη, Φρανκ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Λόγκια. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, η Έλβιρα, την οποία υποδύεται η Μισέλ Φάιφερ, κατεβαίνει με τον διάφανο ανελκυστήρα, σε μια σκηνή που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κοινού.
Η ιστορική διαδρομή πέρα από τον κινηματογράφο
Πέρα από τη σύνδεσή της με τον κινηματογράφο, η ιδιοκτησία διαθέτει και πολιτική ιστορική βαρύτητα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 αποτελούσε μέρος ενός συγκροτήματος γνωστού ως «Winter White House», όπου διέμενε συχνά ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, σε ένα μπανγκαλόου που σήμερα δεν υπάρχει.
Το σπίτι, όπως είναι σήμερα, διαμορφώθηκε περίπου το 1981 από τον πιλότο Ρομπέρτο Στρίντινγκερ, ο οποίος αργότερα καταδικάστηκε ως λαθρέμπορος ναρκωτικών του καρτέλ του Μεντεγίν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Επιπλέον, το ακίνητο εμφανίζεται και στους τίτλους της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς Miami Vice.
‘Scarface’ mansion listed for $237M. Go inside Key Biscayne waterfront estate https://t.co/sJgcq2iruQ— Miami Herald (@MiamiHerald) April 24, 2026
🚨Featured in 'Scarface', this mansion on Key Biscayne was just listed for $237M. pic.twitter.com/jySTrDLtpY— BILLIONAIRE COLLECTION ® (@BillionMagazine) April 23, 2026
Πιθανό ρεκόρ πώλησης στην περιοχή
Σύμφωνα με τη Miami Herald, εάν η πώληση πραγματοποιηθεί κοντά στην τιμή που ζητείται, το ακίνητο θα αποτελέσει την ακριβότερη κατοικία που έχει πουληθεί ποτέ στην κομητεία. Το υφιστάμενο ρεκόρ κατέχει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος κατέβαλε 170 εκατ. δολάρια για ημιτελή κατοικία στο Indian Creek Island τον Μάρτιο.
