Το Ντουμπάι θα δημιουργήσει έναν δρόμο καλυμμένο με χρυσό
Το Ντουμπάι σχεδιάζει έναν δρόμο στρωμένο με χρυσό... στη νέα Gold District, η οποία θα αναπτυχθεί στον χώρο της γνωστής Αγοράς Χρυσού (Gold Souk)
Σε μια πόλη όπου η υπερβολή έχει μετατραπεί σε καθημερινότητα και τα φιλόδοξα σχέδια δεν γνωρίζουν όρια, ένα ακόμη έργο έρχεται να ενισχύσει τη φήμη του Ντουμπάι ως παγκόσμιου συμβόλου υπέρμετρης λάμψης.
Αυτή τη φορά, το εμιράτο ετοιμάζεται να δημιουργήσει έναν δρόμο καλυμμένο με χρυσό, κυριολεκτικά. Σε έναν τόπο όπου η φορολογία εισοδήματος απουσιάζει και η πολυτελής διαβίωση θεωρείται δεδομένη, κάτοικοι και επισκέπτες θα βαδίζουν πλέον πάνω στο πολύτιμο μέταλλο.
Ο χρυσός δρόμος εντάσσεται στον σχεδιασμό της νέας Χρυσής Περιοχής (Gold District), η οποία θα αναπτυχθεί στον χώρο της γνωστής Αγοράς Χρυσού (Gold Souk) του Ντουμπάι, αν και το ακριβές εύρος και η μορφή του έργου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.
Η δημιουργία της Χρυσής Περιοχής ανακοινώθηκε επίσημα από το Γραφείο Τύπου του Εμιράτου στις 27 Ιανουαρίου 2025, χωρίς ωστόσο να δοθούν πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών κατασκευής της λεγόμενης Gold Street.
Τι είναι η Χρυσή Περιοχή του ΝτουμπάιΗ Gold District, στην οποία συγκεντρώνονται τα καταστήματα χρυσού της πόλης, αποτελεί ουσιαστικά τη μετονομασία της υφιστάμενης αγοράς Gold Souk. Η περιοχή, που βρίσκεται στη Ντέιρα, φιλοξενεί περίπου 1.000 καταστήματα λιανικής πώλησης χρυσού και κοσμημάτων.
