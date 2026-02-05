Eurobank Equities για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Σύσταση buy και τιμή στόχος 3,66 ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ παρουσιάζει ένα από τα ισχυρότερα προφίλ ανάπτυξης RAB στην Ευρώπη, στηριζόμενο σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο άνω των 6 δισ. ευρώ, που οδηγεί σε ρυθμούς αύξησης της RAB σε επίπεδα υψηλών δεκαετιών την επόμενη πενταετία
Σύσταση «αγοράς» και τιμή στόχο 3,66 ευρώ για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δίνει σε σημερινό της report η Eurobank Equities, από τα 3,08 ευρώ, που ήταν το χθεσινό (4/2) κλείσιμο της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Όπως σημειώνει η Eurobank Equities, τα πρότερα δεδομένα έως τα τέλη του 2025, έδειχναν ως πιθανότερη μια απλούστερη λύση για τον ΑΔΜΗΕ: αύξηση κεφαλαίου σε επίπεδο λειτουργικής εταιρείας (OpCo) ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με τη μεταφορά της εισηγμένης από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στον ΑΔΜΗΕ. Ένα τέτοιο σχήμα θα εξασφάλιζε καθαρότερη εταιρική διακυβέρνηση, βελτιωμένη ρευστότητα και πιο άμεσο σημείο αναφοράς για την αποτίμηση.
Ωστόσο, τα τελευταία δημοσιεύματα στον Τύπο δείχνουν στροφή προς ένα σενάριο αύξησης κεφαλαίου σε δύο στάδια: αρχικά, δικαιώματα ύψους περίπου 510 εκατ. ευρώ στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και στη συνέχεια άντληση 1 δισ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ, με τη δομή Συμμετοχών (Holding) να παραμένει η εισηγμένη οντότητα. Αν και αυτή η επιλογή φαίνεται να υπαγορεύεται από πρακτικούς λόγους χρηματοδότησης και απαιτήσεις δανειστών, η Eurobank Equities τη θεωρεί λιγότερο ελκυστική από πλευράς αποτίμησης, καθώς διατηρεί τη δομική πολυπλοκότητα και το λεγόμενο holding-company discount. Παρ’ όλα αυτά, η ανάλυσή μας δείχνει ότι ακόμη και με αύξηση κεφαλαίου δύο σταδίων και διατήρηση της holding δομής, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου για τους μετόχους που θα συμμετάσχουν, ακόμη και με συντηρητικές παραδοχές.
