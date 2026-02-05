Eurobank Equities για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Σύσταση buy και τιμή στόχος 3,66 ευρώ

Ο ΑΔΜΗΕ παρουσιάζει ένα από τα ισχυρότερα προφίλ ανάπτυξης RAB στην Ευρώπη, στηριζόμενο σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο άνω των 6 δισ. ευρώ, που οδηγεί σε ρυθμούς αύξησης της RAB σε επίπεδα υψηλών δεκαετιών την επόμενη πενταετία