Ξύπνησε η αγορά των μεταχειρισμένων πολυτελών ρολογιών – Η Patek Philippe τη μεγαλύτερη άνοδο
Σημάδια ανάκαμψης για τη δευτερογενή αγορά με τη μέση τιμή μεταπώλησης κορυφαίων οίκων να έχει αυξηθεί
Η αγορά μεταχειρισμένων ρολογιών φαίνεται να μπαίνει σε νέα τροχιά, με τη μέση τιμή μεταπώλησής τους να καταγράφει άνοδο έπειτα από τουλάχιστον μια δεκαετία πτωτικής πορείας. Σύμφωνα με έκθεση για τη δευτερογενή αγορά της Watch Charts, σε συνεργασία με τη Morgan Stanley, παρατηρείται ανοδική τάση για αρκετούς κορυφαίους οίκους.
Αναλυτικότερα, από τα μέσα του 2022 μέχρι τα τέλη του 2024, η αγορά μεταχειρισμένων ρολογιών σημείωσε συνεχή πτώση στις τιμές για πολλές εταιρίες. Αιτία, οι επιπτώσεις της πανδημίας, η μεγάλη προσφορά, η περιορισμένη ζήτηση και το μειωμένο ενδιαφέρον για τα ακριβά ρολόγια. Εντούτοις, το 2025 το κλίμα άρχισε να αλλάζει. Η μέση τιμή μεταπώλησης άρχισε να αυξάνεται εκ νέου το τρίτο τρίμηνο του έτους, συνεχίζοντας ανοδικά μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για σταθεροποίηση ή ακόμα και για τα πρώτα σημάδια ουσιαστικής ανάκαμψης της αγοράς.
