Ασήμι: Από τα ρεκόρ σε bear market - Πώς θα κινηθεί η αγορά, τι προβλέπουν οι αναλυτές
Στα τέλη Ιανουαρίου 2026 η τιμή εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας ακόμη και τα 120 δολάρια ανά ουγγιά, για να ακολουθήσει βίαιη διόρθωση
Η αγορά ασημιού βιώνει μία από τις πιο έντονες περιόδους μεταβλητότητας των τελευταίων δεκαετιών. Στα τέλη Ιανουαρίου 2026 η τιμή εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας ακόμη και τα 120 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι που είχε οδηγήσει το μέταλλο σε άνοδο περίπου 65% μέσα στον ίδιο μήνα.
Ωστόσο, η εκρηκτική αυτή πορεία δεν κράτησε πολύ. Η αγορά γύρισε απότομα, με το ασήμι να καταγράφει τη χειρότερη ημερήσια πτώση από το 1980, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να κατοχυρώσουν κέρδη μετά την υπερβολικά γρήγορη άνοδο. Παράλληλα, η διόρθωση επιταχύνθηκε όταν άλλαξε το κλίμα γύρω από τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, πυροδοτώντας ευρύτερο sell-off στα πολύτιμα μέταλλα.
Σε επίπεδο τιμών, η υποχώρηση ήταν εντυπωσιακή: από τα επίπεδα άνω των 120 δολαρίων, το ασήμι βρέθηκε κοντά στα 83 δολάρια, δηλαδή σχεδόν 30% χαμηλότερα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Σε ορισμένες συνεδριάσεις καταγράφηκαν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις — έως περίπου 36% — καθώς η αγορά πέρασε από φάση ευφορίας σε μαζικές ρευστοποιήσεις.
Παρά τη βίαιη διόρθωση, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατα αρνητική. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αντίδραση, με τις τιμές να ενισχύονται λόγω αγορών ευκαιρίας και επανατοποθέτησης επενδυτών, ένδειξη ότι η ζήτηση παραμένει ενεργή. Αναλυτές, πάντως, προειδοποιούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ενδείξεις πιθανής περαιτέρω πίεσης αν η αγορά θεωρηθεί «φουσκωμένη» μετά το πρόσφατο ράλι.
Συνολικά, η πρόσφατη κίνηση θυμίζει περισσότερο μια επιθετική αλλά μάλλον αναμενόμενη διόρθωση έπειτα από μια «παραβολική» άνοδο, παρά την αρχή μιας παρατεταμένης κατάρρευσης. Το ασήμι παραμένει σε υψηλά ιστορικά επίπεδα, αλλά η πορεία του δείχνει ότι το 2026 θα είναι χρονιά έντονων διακυμάνσεων — και όχι γραμμικής ανόδου — για τα πολύτιμα μέταλλα.
