UBS: Κέρδη $1,2 δισ. το τέταρτο τρίμηνο – Επαναγορά μετοχών 3 δισ. το 2026
Η UBS ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στα κέρδη, ανακοίνωσε επαναγορά 3 δισ. δολαρίων για το 2026 και διατήρησε τους στόχους της, εν μέσω ρυθμιστικών πιέσεων και διαδοχής στη διοίκηση
Η UBS Group AG ανακοίνωσε κέρδη τέταρτου τριμήνου υψηλότερα των εκτιμήσεων και γνωστοποίησε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3 δισ. δολαρίων για το 2026, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας κατέγραψε καθαρά κέρδη 1,2 δισ. δολαρίων στο τέταρτο τρίμηνο, έναντι μέσης εκτίμησης 967 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητους τους χρηματοοικονομικούς της στόχους για το 2028, συμπεριλαμβανομένου δείκτη απόδοσης επί των κεφαλαίων CET1 στο 18%.
Η UBS εισέρχεται σε κρίσιμη χρονιά, καθώς ολοκληρώνει την ενσωμάτωση της Credit Suisse, αντιδρά σε ενδεχόμενη αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων έως και 26 δισ. δολάρια και προετοιμάζει τη διαδοχή στην κορυφή της διοίκησης. Η τράπεζα συνεχίζει την αναζήτηση διαδόχου του διευθύνοντος συμβούλου Σέρτζιο Ερμότι, εξετάζοντας και εξωτερικούς υποψηφίους, ενόψει της αποχώρησής του έως τις αρχές του επόμενου έτους.
Οι στόχοι που έχει θέσει η UBS περιλαμβάνουν απόδοση επί των κεφαλαίων CET1 περίπου 15% το 2026 και 18% το 2028, δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω από 70% το 2026 και περίπου 67% το 2028, κεφαλαιακό δείκτη CET1 κοντά στο 14% και λόγο μόχλευσης CET1 άνω του 4%. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 τρισ. δολάρια το 2026 και τα 5,5 τρισ. δολάρια το 2028.
Το πρόγραμμα επαναγοράς για το 2026 κινείται στα ίδια επίπεδα με το 2025, ωστόσο η τράπεζα σημείωσε ότι «στοχεύει να κάνει περισσότερα», υπό την προϋπόθεση μεγαλύτερης σαφήνειας στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελβετίας και διατήρησης επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων. Παράλληλα, σχεδιάζει να προτείνει μέρισμα 1,10 δολαρίων ανά μετοχή για το 2025.
