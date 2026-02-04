UBS: Κέρδη $1,2 δισ. το τέταρτο τρίμηνο – Επαναγορά μετοχών 3 δισ. το 2026

Η UBS ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στα κέρδη, ανακοίνωσε επαναγορά 3 δισ. δολαρίων για το 2026 και διατήρησε τους στόχους της, εν μέσω ρυθμιστικών πιέσεων και διαδοχής στη διοίκηση