Παπασταύρου: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε κρίσιμο κόμβο για τη διατλαντική ενεργειακή ασφάλεια
Τι ανέφερε για Κάθετο Διάδρομο, Chevron, έρευνες για κοιτάσματα, βιομηχανικό κόστος ενέργειας και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (GSI) στο Athens Energy Summit
Ο Κάθετος Διάδρομος, οι έρευνες υδρογονανθράκων με τη Chevron, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (GSI) αλλά και το ζήτημα του βιομηχανικού κόστους ενέργειας συνθέτουν ένα νέο, ευρύτερο ενεργειακό αφήγημα εθνικής και γεωπολιτικής σημασίας για τη χώρα. Αυτό το πλαίσιο περιέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο συνέδριο Athens Energy Summit που πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παύει να είναι απλός «διάδρομος διέλευσης» και μετατρέπεται σε κρίσιμο κόμβο για την Ευρώπη και τη διατλαντική ενεργειακή ασφάλεια.
Για την Ελλάδα, ο Κάθετος Διάδρομος «είναι κάτι πολύ ευρύτερο από το φυσικό αέριο». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι εθνικής σημασίας και στρατηγικής σημασίας», καθώς δεν αφορά μόνο την ενεργειακή ροή, αλλά συνδέεται και με κρίσιμες υποδομές, όπως οι σιδηροδρομικές διασυνδέσεις και οι μεταφορές. «Η Ευρώπη πρέπει να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο και χρειάζεται έναν αξιόπιστο προμηθευτή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η συνεργασία στο φυσικό αέριο και συνολικά στο ενεργειακό πεδίο είναι κατεξοχήν διατλαντική».
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι «το φθινόπωρο του 2026 θα ξεκινήσουν οι έρευνες στο πεδίο», ενώ το ύψος της επένδυσης που απαιτείται εκτιμάται στα «5 έως 7 δισ. ευρώ». Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι οι απειλές από τη Λιβύη, αλλά αν υπάρχουν επαρκή κοιτάσματα», δίνοντας έμφαση στην τεχνική και γεωλογική διάσταση του εγχειρήματος.
Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, υπενθύμισε ότι «η Τουρκία ανακοίνωσε MOU για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων», επισημαίνοντας ωστόσο πως «όλες οι χώρες της Μεσογείου θέλουν να αναπτύξουν τα φυσικά τους κοιτάσματα», σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού αλλά και ευκαιριών.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη «ιστορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας», η οποία, όπως είπε, «φέρνει ακόμα πιο κοντά την Ινδία στη Δύση και επαναφέρει δυναμικά τη συζήτηση για τον IMEC». Σε αυτό το πλαίσιο, «η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μία πύλη εισόδου», με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου να εντάσσεται «σε ένα ευρύτερο γεωοικονομικό παζλ». Η επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων του έργου, πρόσθεσε, «θα δώσει κίνητρα σε επενδυτές και θα προσφέρει νέα ώθηση στο πρότζεκτ».
Κάθετος Διάδρομος: έργο εθνικής και διατλαντικής σημασίαςΟ Κάθετος Διάδρομος χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό ως «ιστορικό έργο», καθώς «είναι η πρώτη φορά που ένα προϊόν ξεκινά από την Ελλάδα και φτάνει μέχρι την Ουκρανία χωρίς ενδιάμεσες στάσεις». Όπως τόνισε, «όλοι οι συνεργαζόμενοι θα εργαστούν από κοινού για να κάνουν τον Κάθετο Διάδρομο να πετύχει», σημειώνοντας ότι η επιτυχία του αποτελεί πρώτη προτεραιότητα τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Chevron: εγκρίσεις, επενδύσεις και χρονοδιάγραμμαΑναφερόμενος στις συμβάσεις με τη Chevron, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι «το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις τέσσερις συμβάσεις» και ότι το επόμενο στάδιο είναι η υπογραφή τους. «Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα έρθουν οι εκπρόσωποι της εταιρείας για να υπογράψουν τις συμβάσεις και στη συνέχεια αυτές θα κατατεθούν στη Βουλή», σημείωσε.
GSI και IMEC: κομμάτια ενός μεγαλύτερου παζλΓια το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου (GSI), ο κ. Παπασταύρου αναγνώρισε ότι «υπήρχαν πολύ αμφίσημα μηνύματα», ωστόσο σημείωσε πως «το δεύτερο μισό του 2025 υπάρχει ομόθυμη απόφαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να προχωρήσουμε σε αξιολόγηση από έναν από τους αξιόπιστους οίκους», διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Βιομηχανικό κόστος ενέργειας: κοντά σε λύσηΤέλος, σε ό,τι αφορά το υψηλό βιομηχανικό κόστος ενέργειας, ο υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος. «Είμαστε κοντά σε μία διευθέτηση, πάντα σε συμμόρφωση με το κοινοτικό πλαίσιο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θέλουμε να δώσουμε την εικόνα ότι ενεργούμε μονομερώς». Παραδέχθηκε ότι «η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καθυστερεί», ωστόσο, όπως είπε, «υπάρχει συνείδηση ότι το θέμα πρέπει να λήξει και είμαστε κοντά».
Πηγή: newmoney.gr
