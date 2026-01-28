Ασταμάτητος ο χρυσός, ξεπέρασε και τα 5.200 δολάρια η ουγγιά
Οι επενδυτές «γυρίζουν την πλάτη» σε δολάριο και αμερικανικά ομόλογα και στρέφονται στα πολύτιμα μέταλλα - Άλμα 50% για το ασήμι από την αρχή του έτους
Ο χρυσός σημείωσε άνοδο έως και 1,3% την Τετάρτη, έπειτα από άνοδο 3,4% την προηγούμενη ημέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τον Απρίλιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την πτώση της αξίας του δολαρίου, το οποίο έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό του τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αυτή η πτώση, σε συνδυασμό με την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την αποχώρηση επενδυτών από τα νομίσματα και τα αμερικανικά ομόλογα, έχει πυροδοτήσει ένα κύμα επενδυτικής ζήτησης για πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός έχει αυξηθεί πάνω από 20% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας τα $5.000 την τρέχουσα εβδομάδα για πρώτη φορά. Στο ίδιο διάστημα, το ασήμι έχει σημειώσει αύξηση άνω του 50%.
Η τεράστια πτώση στην αγορά ομολόγων της Ιαπωνίας είναι το τελευταίο παράδειγμα ανησυχιών για τις βαριές δημόσιες δαπάνες, ενώ οι εκτιμήσεις ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επέμβουν για να στηρίξουν το γεν έχουν επηρεάσει το δολάριο, καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα φθηνότερα για τους περισσότερους αγοραστές. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ υποχώρησε κατά 1,1% την Τρίτη, σημειώνοντας την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο.
Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αϊόβα την Τρίτη ότι το δολάριο «πηγαίνει πολύ καλά» και ότι αναμένει ότι οι αξίες των νομισμάτων θα κυμαίνονται. «Όχι, νομίζω ότι είναι υπέροχο», είπε στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για τις απώλειες στην αξία του νομίσματος.
