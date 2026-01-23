Hellenic Properties: Ξενοδοχειακή πλατφόρμα και project διαμερισμάτων 40 εκατ. ευρώ στη Λ. Συγγρού
Hellenic Properties: Ξενοδοχειακή πλατφόρμα και project διαμερισμάτων 40 εκατ. ευρώ στη Λ. Συγγρού
Ολο το πλάνο της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων του Ερρίκου Αρώνες, που προχώρησε και σε στρατηγική κίνηση για την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο της Vamare Investments Group, συμφερόντων των Πέτρου, Ειρήνης και Ευγενίας Βασιλόπουλου
Στη δημιουργία μίας νέας ξενοδοχειακής πλατφόρμας που θα έχει στην ομπρέλα της 6- 8 ξενοδοχεία κυρίως στην ορεινή Ελλάδα προτίθεται να προχωρήσει η Hellenic Properties, η οποία παράλληλα προχωρά με σειρά έργων στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων αλλά και της κατοικίας στην Αθήνα.
Η εταιρεία ανάπτυξης με επικεφαλής τον κ. Ερρίκο Αρώνες, που ξεκίνησε το 2019 στο εγχώριο real estate, έχει ήδη «τρέξει» επενδύσεις αξίας 200 εκατ. ευρώ σε συνεργασία -ανά project – με επενδυτικές εταιρείες και family offices, ενώ πιο πρόσφατα προχώρησε και σε μία ακόμη νέα κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα: Aυτή για την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο της Vamare Investments Group, συμφερόντων των Πέτρου, Ειρήνης και Ευγενίας Βασιλόπουλου (με δραστηριότητα στον τομέα των φαρμάκων, έχοντας στο ενεργητικό τους από το πιο μακρινό παρελθόν το μεγάλο deal της Specifar). «Η συνεργασία προέκυψε δεδομένου ότι επρόκειτο για επενδυτές μας στις πρώτες αναπτύξεις της εταιρείας και για εμάς είναι τώρα μία στρατηγική επένδυση δεδομένου ότι δίνει την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη», σύμφωνα με τον κ. Αρώνες.
Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει σχεδιασμός για είσοδο στο Χρηματιστήριο, όμως «στόχος της εταιρείας είναι η αξία των αναπτύξεων μέχρι το 2030 να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ (Gross Development Value- GDV). Βλέπουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε διαχρονική και προστιθέμενη αξία στα έργα που υλοποιούμε. Θέλουμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι στον τομέα της διαχείρισης, ενδεχομένως και με ένα πιο εμπλουτισμένο προϊόν και τη δημιουργία λειτουργικών χαρτοφυλακίων, έναντι των μεμονωμένων αναπτύξεων που έχουμε υλοποιήσει μέχρι σήμερα».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η εταιρεία ανάπτυξης με επικεφαλής τον κ. Ερρίκο Αρώνες, που ξεκίνησε το 2019 στο εγχώριο real estate, έχει ήδη «τρέξει» επενδύσεις αξίας 200 εκατ. ευρώ σε συνεργασία -ανά project – με επενδυτικές εταιρείες και family offices, ενώ πιο πρόσφατα προχώρησε και σε μία ακόμη νέα κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα: Aυτή για την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο της Vamare Investments Group, συμφερόντων των Πέτρου, Ειρήνης και Ευγενίας Βασιλόπουλου (με δραστηριότητα στον τομέα των φαρμάκων, έχοντας στο ενεργητικό τους από το πιο μακρινό παρελθόν το μεγάλο deal της Specifar). «Η συνεργασία προέκυψε δεδομένου ότι επρόκειτο για επενδυτές μας στις πρώτες αναπτύξεις της εταιρείας και για εμάς είναι τώρα μία στρατηγική επένδυση δεδομένου ότι δίνει την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη», σύμφωνα με τον κ. Αρώνες.
Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει σχεδιασμός για είσοδο στο Χρηματιστήριο, όμως «στόχος της εταιρείας είναι η αξία των αναπτύξεων μέχρι το 2030 να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ (Gross Development Value- GDV). Βλέπουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε διαχρονική και προστιθέμενη αξία στα έργα που υλοποιούμε. Θέλουμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι στον τομέα της διαχείρισης, ενδεχομένως και με ένα πιο εμπλουτισμένο προϊόν και τη δημιουργία λειτουργικών χαρτοφυλακίων, έναντι των μεμονωμένων αναπτύξεων που έχουμε υλοποιήσει μέχρι σήμερα».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα