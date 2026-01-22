Bloomberg: Ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ φαβορί για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην ΕΚΤ
Bloomberg: Ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ φαβορί για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην ΕΚΤ
Έρευνα οικονομολόγων δείχνει τον Κλάας Κνοτ ως πιθανότερο διάδοχο της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ, παρ’ όλο που η Ιζαμπελ Σνάμπελ θεωρείται η υποψήφια με τα περισσότερα προσόντα
Ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ εμφανίζεται ως το πιθανότερο πρόσωπο να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg. Παρ’ όλα αυτά, άλλοι υποψήφιοι θεωρούνται καταλληλότεροι.
Ο Κνοτ, του οποίου η θητεία ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας έληξε πέρυσι, προηγείται σε κατάταξη που φέρνει στη δεύτερη θέση τον επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντεθ δε Κος, και στην τρίτη τον πρόεδρο της Bundesbank, Γιόακιμ Νάγκελ.
Την ίδια στιγμή, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ξεχωρίζουν την Ιζαμπελ Σνάμπελ ως καταλληλότερη με το πληρέστερο σύνολο δεξιοτήτων για να αναλάβει τα ηνία όταν λήξει η θητεία της Λαγκάρντ την επόμενη χρονιά. Δεύτερος κατατάσσεται ο δε Κος, με τον Κνοτ να ακολουθεί από κοντά.
Η δημοσκόπηση έρχεται μετά την απόφαση να αναλάβει από τον Ιούνιο τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ ο Κροάτης Μπόρις Βούιτσιτς — το πρώτο βήμα σε έναν διετή ανασχηματισμό της Εκτελεστικής Επιτροπής της Φρανκφούρτης.
Η επιλογή Βούιτσιτς, προερχόμενου από την ανατολική Ευρώπη, αφήνει ανοικτό το πεδίο για υποψηφίους τόσο από τον Βορρά όσο και από τον Νότο να διεκδικήσουν τη θέση της Λαγκάρντ.
Όποιος επικρατήσει θα παραλάβει έναν θεσμό αντιμέτωπο με ένα πολύ πιο απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, όπως έδειξαν οι τελευταίες εβδομάδες, στις οποίες δοκιμάστηκαν γρήγορα γεωπολιτικοί και θεσμικοί κανόνες.
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, τα πιο σημαντικά προσόντα για έναν πρόεδρο της ΕΚΤ είναι ένα πτυχίο οικονομικών και εργασιακή εμπειρία εντός κεντρικής τράπεζας. Χρήσιμα θεωρούνται επίσης η πορεία στον χρηματοοικονομικό τομέα και η εμπειρία στη διοίκηση νομισματικής αρχής, όπως και θητείες στην πολιτική ή σε ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το φύλο — σημείο τριβής σε παλαιότερες επιλογές ηγεσίας — συγκαταλέγεται στα λιγότερο σημαντικά κριτήρια.
Exclusive: Dutchman Klaas Knot is most likely to succeed Christine Lagarde at the helm of the ECB, a Bloomberg survey of economists suggests
