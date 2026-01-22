Bloomberg: Ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ φαβορί για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Έρευνα οικονομολόγων δείχνει τον Κλάας Κνοτ ως πιθανότερο διάδοχο της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ, παρ’ όλο που η Ιζαμπελ Σνάμπελ θεωρείται η υποψήφια με τα περισσότερα προσόντα