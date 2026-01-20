Σειρά σημαντικών επαφών του Κυριάκου Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες

Στις Βρυξέλλες, ο κ. Πιερρακάκης είχε ακόμη την ευκαιρία να συνομιλήσει με το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),, με επίκεντρο τις νέες εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας.Τέλος, πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση με την Υπουργό Οικονομίας της Δανίας,Στο πλαίσιο του ECOFIN, οι Υπουργοί Οικονομικών ενημερώθηκαν για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας καθώς και για τα συμπεράσματα της Έκθεσης Μηχανισμού Επαγρύπνησης. Παράλληλα, επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για στήριξη της Ουκρανίας ως προς τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο από την ρωσική επίθεση, με πρόσφατο δείγμα γραφής τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ.