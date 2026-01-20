ΕΝΦΙΑ 2026: Το «παράθυρο» στο Ε9 που κόβει φόρο πριν έρθει το εκκαθαριστικό
ΕΝΦΙΑ 2026: Το «παράθυρο» στο Ε9 που κόβει φόρο πριν έρθει το εκκαθαριστικό
Έως το τέλος του μήνα οι διορθώσεις στο Ε9 που μπορούν να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ ακόμη και κατά 90% - Πού γίνονται τα λάθη
Λίγες εβδομάδες πριν αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν μπροστά τους μια τελευταία ευκαιρία να περιορίσουν τον φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν. Ο λόγος είναι το Ε9, δηλαδή η εικόνα της ακίνητης περιουσίας όπως έχει δηλωθεί στο περιουσιολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Λάθη, παραλείψεις ή πρόχειρες δηλώσεις προηγούμενων ετών «γράφουν» αυτόματα στο εκκαθαριστικό και συχνά φουσκώνουν τον ΕΝΦΙΑ χωρίς ο φορολογούμενος να το αντιλαμβάνεται.
Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 μπορεί να γίνει έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, πριν εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του 2026, και είναι το κρίσιμο βήμα για να διορθωθούν στρεβλώσεις που κοστίζουν ακριβά. Με έγκαιρες παρεμβάσεις, ο ΕΝΦΙΑ που θα προκύψει μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερος από αυτόν που θα βεβαιωνόταν αν τα λάθη παρέμεναν, με μειώσεις που φτάνουν ενδεικτικά στο 20% ή 40% για πολύ παλαιά κτίσματα, στο 60% για ημιτελή ακίνητα, στο 80% για αγροτεμάχια με κτίσματα και έως το 90% για βοηθητικούς χώρους που έχουν δηλωθεί ως κύριοι.
Στην πράξη, από τον έλεγχο των δηλώσεων Ε9 προκύπτουν ορισμένες επαναλαμβανόμενες «παγίδες». Η πρώτη αφορά τα ημιτελή κτίσματα που είναι κενά και δεν έχουν κανονική ηλεκτροδότηση. Αν δεν έχουν δηλωθεί σωστά ως ημιτελή, αν δεν φαίνεται ότι είναι μη ηλεκτροδοτούμενα ή με εργοταξιακό ρεύμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως κενά, τότε η έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ χάνεται και ο φόρος υπολογίζεται σαν να πρόκειται για ολοκληρωμένο ακίνητο. Η διόρθωση γίνεται μόνο με τροποποιητική δήλωση Ε9, στην οποία πρέπει να αποτυπωθούν εκ νέου όλα τα σωστά στοιχεία.
Δεύτερη μεγάλη πηγή υπερχρεώσεων είναι τα αγροτεμάχια με κτίσματα. Όταν έχει δηλωθεί επιφάνεια κτισμάτων αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία τους, το σύστημα τα αντιμετωπίζει ως κατοικίες, με αποτέλεσμα ο φόρος του αγροτεμαχίου να πενταπλασιάζεται. Με τη σωστή κατηγοριοποίηση, ο ΕΝΦΙΑ επανέρχεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με διαφορά που μπορεί να αγγίζει το 80%.
Τρίτη συνηθισμένη αστοχία είναι η λανθασμένη δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χώροι φορολογούνται κανονικά ανά τετραγωνικό και όχι με τον μειωμένο συντελεστή, με αποτέλεσμα να χάνεται έκπτωση έως 90%. Αντίστοιχα, λάθη στη δήλωση της παλαιότητας στερούν σημαντικές μειώσεις, καθώς για κτίρια προ του 1930 προβλέπεται έκπτωση 20% και για κτίρια άνω των 100 ετών έκπτωση 40%, αρκεί το έτος κατασκευής να έχει δηλωθεί σωστά.
Οι τροποποιήσεις στο Ε9 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και, όπως επισημαίνουν φοροτεχνικοί, αποτελούν την τελευταία ουσιαστική άμυνα πριν «κλειδώσει» ο ΕΝΦΙΑ του 2026. Παράλληλα, έχει ήδη ανοίξει και η δυνατότητα υποβολής δήλωσης Ε9 για το 2027, για μεταβολές που ισχύουν από 1.1.2026, ώστε ό,τι αλλάζει φέτος να μην επιστρέψει ως νέος λογαριασμός την επόμενη χρονιά.
