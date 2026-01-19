Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αντισώματα» στις διεθνείς πιέσεις – Εσβησε τις αρχικές απώλειες
Εντυπωσιακό comeback για τις τράπεζες, πάνω από τα 30 ευρώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ράλι για την ΑΒΑΞ - Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στα μερίσματά τους διαπραγματεύονται η HELLENiQ ENERGY και η Πλαστικά Θράκης
Ανθεκτικότητα επιδεικνύει το ελληνικό χρηματιστήριο απέναντι στις εισαγόμενες ρευστοποιήσεις, «σβήνοντας» εξ ολοκλήρου την αρχική πτώση, που ξεπερνούσε το -1%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Αθήνα να πλησιάζει εκ νέου στα πολυετή ρεκόρ. Η επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία προκαλεί νέες γεωπολιτικές ανησυχίες, οδηγώντας σε ισχυρές απώλειες τις ευρωπαϊκές αγορές, με την ελληνική να κρατά αποστάσεις και να αντιδρά.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (19/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.247,26 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.214,74 (χαμηλό ημέρας) και των 2.247,94 μονάδων (υψηλό ημέρας). Εντυπωσιακό comeback κάνουν οι τράπεζες, με τις περισσότερες να κερδίζουν περίπου +1%, διευρύνοντας το ρεκόρ 10ετίας (Νοέμβριος 2015). Σε ανοδική τροχιά παραμένει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ξεπερνώντας πλέον το ορόσημο των 30 ευρώ. «Άλμα» +5% καταγράφει η ΑΒΑΞ, η οποία κινείται στα επίπεδα των 3,4 ευρώ και οδεύει προς νέο ρεκόρ 16 και πλέον ετών (Νοέμβριος 2009).
Κοντά στα υψηλά 16 ετών (Ιανουάριος 2010) διατηρείται η Λεωφόρος Αθηνών, παρά τη διόρθωση της περασμένης Παρασκευής, η οποία αποδείχθηκε «αναίμακτη». Το ΧΑ συμπλήρωσε αισίως πέντε συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, κερδίζοντας +1,7% το προηγούμενο πενθήμερο. Καταγράφει άνοδο σχεδόν +6% από την έναρξη του 2026, με τις τράπεζες σε ρόλο «οδηγού» με κέρδη πάνω από +14% κινούμενες στα επίπεδα Νοεμβρίου 2015.
Η HELLENiQ ENERGY διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,19/μτχ), το οποίο αναλογεί σε ποσό της τάξης των 61,12 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή του μερίσματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου. Και η Πλαστικά Θράκης «κόβει» μέρισμα, ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,066/μτχ) και συνολικού ποσού 3 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.
Σήμερα είναι επίσης προγραμματισμένη η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Coca-Cola HBC με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την τροποποίηση του καταστατικού και να παρέχουν στην εταιρεία την ευελιξία να εκδώσει νέες μετοχές ή/και να χρησιμοποιήσει έναν ορισμένο αριθμό μετοχών που διατηρεί.
Αύριο (20/1) θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ, μετά την ακύρωση της ΓΣ του περασμένου Δεκεμβρίου. Η εκ νέου σύγκληση κρίθηκε αναγκαία λόγω διαδικαστικών θεμάτων της σύγκλησης της ΓΣ της 22ης Δεκεμβρίου 2025. Ένα από τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου από 11 σε 9 και η εκλογή του νέου ΔΣ, που θα απαρτίζεται και από στελέχη της Euronext.
