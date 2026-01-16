Wall Street: Μικρές διακυμάνσεις και ήπιες απώλειες μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την Fed
Wall Street: Μικρές διακυμάνσεις και ήπιες απώλειες μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την Fed
Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές έκλεισε η εβδομάδα για τους βασικούς δείκτες καθώς κατέγραψαν ήπιες απώλειες, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν τις δηλώσεις του Τραμπ για την Fed και τη γεωπολιτική κατάσταση
Με οριακές διακυμάνσεις και ουσιαστικά αμετάβλητοι κινήθηκαν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, κλείνοντας την εβδομάδα με μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από την έντονη μεταβλητότητα με συνεχή οριακή αλλαγή στα πρόσημα καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και την γεωπολιτική κατάσταση.
Στο κλίμα αυτό στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο Dow Jones έκλεισε με πτώση κατά 0,17% στις 49.359 μονάδες. Ο S&P 500 με οριακή πτώση κατά 0,06% στις 6.940 μονάδες και ο Nasdaq επίσης με μικρή υποχώρηση 0,05% στις 23.515 μονάδες.
Σε επίπεδο εβδομάδας οι δείκτες έκλεισαν με ήπιες απώλειες, παρά τα ιστορικά υψηλά κλεισίματα του S&P 500 και του Dow Jones τη Δευτέρα. Ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 0,1%, ο Nasdaq κατά 0,4% και ο Dow Jones παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Ο S&P 500 βρίσκεται μόλις 40 μονάδες κάτω από το ορόσημο των 7.000 μονάδων, επίπεδο που αναλυτές θεωρούν πιθανή ζώνη τεχνικής αντίστασης.
Οι τρεις βασικοί δείκτες σημείωσαν τα χαμηλά τους καθώς επηρεάστηκαν από τις δηλώσεις του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου ανέφερε ότι προτιμούσε να παραμείνει ο Κέβιν Χάσετ στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και δεν θα τον επέλεγε για πρόεδρο της Fed.
«Στην πραγματικότητα, θέλω να σε κρατήσω στη θέση σου, αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Χάσετ θεωρούνταν φαβορί για τη θέση του προέδρου της Fed, που λήγει τον Μάιο, αλλά οι αγορές στοιχημάτων έδειξαν ότι ο πρώην κυβερνήτης της Fed, Κέβιν Γουόρς, πέρασε μπροστά στην κούρσα μετά τις δηλώσεις του προέδρου. Οι επενδυτές θεωρούν τον Χάσετ πιο «φιλικό» για τις αγορές, με την Wall Street να περιμένει ότι θα ήταν πιο πρόθυμος από τον Γουόρς να διατηρήσει τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα.
Η βεβαιότητα για την ανεξαρτησία της Fed παραμένει ανησυχία για πολλούς αναλυτές. Ο Δαβίδ Κράκαουερ, αντιπρόεδρος διαχείρισης χαρτοφυλακίων στην Mercer Advisors, δήλωσε ότι η πολιτική επιρροή στις αποφάσεις της Fed αποτελεί κίνδυνο για την ανεξαρτησία της και προκαλεί ανησυχίες για τις αγορές.
Οι μεγάλες αγορές κατέγραψαν κέρδη την προηγούμενη συνεδρίαση, με τις μετοχές του τομέα των ημιαγωγών να οδηγούν την άνοδο. Η Taiwan Semiconductor, μετά από εξαιρετικά αποτελέσματα στο τέταρτο τρίμηνο, ηγήθηκε της ανόδου, ενώ οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν υπέγραψαν συμφωνία για επενδύσεις 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην παραγωγική ικανότητα της Αμερικής.
Οι επενδυτές έκλεισαν γενικότερα μια έντονη εβδομάδα, έχοντας να αντιμετωπίσουν ειδήσεις από την Ουάσιγκτον, που κυμαίνονται από ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed μέχρι εντεινόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους στο Ιράν και τη Γροιλανδία. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εντάθηκαν την Παρασκευή, όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που «δεν συνεργάζονται με τη Γροιλανδία».
Οι τραπεζικές μετοχές παρέμειναν αδύναμες αυτή την εβδομάδα, παρά τα ισχυρά κέρδη, λόγω των ανησυχιών για την πρόταση του Τραμπ για ανώτατο όριο στους τόκους των πιστωτικών καρτών. Οι μετοχές της JPMorgan Chase και της Bank of America σημείωσαν πτώση άνω του 3% και 4% αντίστοιχα αυτή την εβδομάδα.
Την εβδομάδα που πέρασε πάντως εντυπωσίασε ο Russell 2000, ο δείκτης των μικρών εταιρειών, ο οποίος συνεχίζει να ξεπερνά τον S&P 500 για 11η συνεχόμενη συνεδρίαση, την πιο μακρά περίοδο από τον Ιούνιο του 2008. Ο Russell 2000 έχει αναρριχηθεί κατά 8% το 2026, ενώ ο S&P 500 έχει προσθέσει μόλις 1,5%.
Οι μετοχές που ξεχώρισαν στην ενδοσυνεδριακή διαπραγμάτευση περιλάμβαναν τη Novo Nordisk, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 4%, λόγω της ισχυρής έναρξης των πωλήσεων της νέας της θεραπείας για την απώλεια βάρους. Αντίθετα, οι μετοχές της Regions Financial υποχώρησαν κατά σχεδόν 3% μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο. Στον τομέα της ενέργειας, οι μετοχές των εταιρειών GE Vernova και Bloom Energy σημείωσαν άνοδο περίπου 6%, ενώ οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ενέργειας, όπως η Constellation Energy και η Vistra, κατέγραψαν πτώση της τάξης του 10% και 7% αντίστοιχα.
newmoney.gr
Στο κλίμα αυτό στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο Dow Jones έκλεισε με πτώση κατά 0,17% στις 49.359 μονάδες. Ο S&P 500 με οριακή πτώση κατά 0,06% στις 6.940 μονάδες και ο Nasdaq επίσης με μικρή υποχώρηση 0,05% στις 23.515 μονάδες.
Σε επίπεδο εβδομάδας οι δείκτες έκλεισαν με ήπιες απώλειες, παρά τα ιστορικά υψηλά κλεισίματα του S&P 500 και του Dow Jones τη Δευτέρα. Ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 0,1%, ο Nasdaq κατά 0,4% και ο Dow Jones παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Ο S&P 500 βρίσκεται μόλις 40 μονάδες κάτω από το ορόσημο των 7.000 μονάδων, επίπεδο που αναλυτές θεωρούν πιθανή ζώνη τεχνικής αντίστασης.
Οι τρεις βασικοί δείκτες σημείωσαν τα χαμηλά τους καθώς επηρεάστηκαν από τις δηλώσεις του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου ανέφερε ότι προτιμούσε να παραμείνει ο Κέβιν Χάσετ στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και δεν θα τον επέλεγε για πρόεδρο της Fed.
«Στην πραγματικότητα, θέλω να σε κρατήσω στη θέση σου, αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Χάσετ θεωρούνταν φαβορί για τη θέση του προέδρου της Fed, που λήγει τον Μάιο, αλλά οι αγορές στοιχημάτων έδειξαν ότι ο πρώην κυβερνήτης της Fed, Κέβιν Γουόρς, πέρασε μπροστά στην κούρσα μετά τις δηλώσεις του προέδρου. Οι επενδυτές θεωρούν τον Χάσετ πιο «φιλικό» για τις αγορές, με την Wall Street να περιμένει ότι θα ήταν πιο πρόθυμος από τον Γουόρς να διατηρήσει τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα.
Η βεβαιότητα για την ανεξαρτησία της Fed παραμένει ανησυχία για πολλούς αναλυτές. Ο Δαβίδ Κράκαουερ, αντιπρόεδρος διαχείρισης χαρτοφυλακίων στην Mercer Advisors, δήλωσε ότι η πολιτική επιρροή στις αποφάσεις της Fed αποτελεί κίνδυνο για την ανεξαρτησία της και προκαλεί ανησυχίες για τις αγορές.
Οι μεγάλες αγορές κατέγραψαν κέρδη την προηγούμενη συνεδρίαση, με τις μετοχές του τομέα των ημιαγωγών να οδηγούν την άνοδο. Η Taiwan Semiconductor, μετά από εξαιρετικά αποτελέσματα στο τέταρτο τρίμηνο, ηγήθηκε της ανόδου, ενώ οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν υπέγραψαν συμφωνία για επενδύσεις 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην παραγωγική ικανότητα της Αμερικής.
Οι επενδυτές έκλεισαν γενικότερα μια έντονη εβδομάδα, έχοντας να αντιμετωπίσουν ειδήσεις από την Ουάσιγκτον, που κυμαίνονται από ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed μέχρι εντεινόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους στο Ιράν και τη Γροιλανδία. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εντάθηκαν την Παρασκευή, όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που «δεν συνεργάζονται με τη Γροιλανδία».
Οι τραπεζικές μετοχές παρέμειναν αδύναμες αυτή την εβδομάδα, παρά τα ισχυρά κέρδη, λόγω των ανησυχιών για την πρόταση του Τραμπ για ανώτατο όριο στους τόκους των πιστωτικών καρτών. Οι μετοχές της JPMorgan Chase και της Bank of America σημείωσαν πτώση άνω του 3% και 4% αντίστοιχα αυτή την εβδομάδα.
Την εβδομάδα που πέρασε πάντως εντυπωσίασε ο Russell 2000, ο δείκτης των μικρών εταιρειών, ο οποίος συνεχίζει να ξεπερνά τον S&P 500 για 11η συνεχόμενη συνεδρίαση, την πιο μακρά περίοδο από τον Ιούνιο του 2008. Ο Russell 2000 έχει αναρριχηθεί κατά 8% το 2026, ενώ ο S&P 500 έχει προσθέσει μόλις 1,5%.
Οι μετοχές που ξεχώρισαν στην ενδοσυνεδριακή διαπραγμάτευση περιλάμβαναν τη Novo Nordisk, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 4%, λόγω της ισχυρής έναρξης των πωλήσεων της νέας της θεραπείας για την απώλεια βάρους. Αντίθετα, οι μετοχές της Regions Financial υποχώρησαν κατά σχεδόν 3% μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο. Στον τομέα της ενέργειας, οι μετοχές των εταιρειών GE Vernova και Bloom Energy σημείωσαν άνοδο περίπου 6%, ενώ οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ενέργειας, όπως η Constellation Energy και η Vistra, κατέγραψαν πτώση της τάξης του 10% και 7% αντίστοιχα.
newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα