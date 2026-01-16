Wall Street: Μικρές διακυμάνσεις και ήπιες απώλειες μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την Fed

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές έκλεισε η εβδομάδα για τους βασικούς δείκτες καθώς κατέγραψαν ήπιες απώλειες, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν τις δηλώσεις του Τραμπ για την Fed και τη γεωπολιτική κατάσταση