Η Τέιλορ Σουίφτ ανεβάζει τις πωλήσεις κρασιού παγκοσμίως και κάνει viral τα γαλλικά Sancerre
Η Τέιλορ Σουίφτ ανεβάζει τις πωλήσεις κρασιού παγκοσμίως και κάνει viral τα γαλλικά Sancerre

Λίγα δευτερόλεπτα πλάνων στο The End of an Era, ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην καριέρα της Taylor Swift ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν ένα παγκόσμιο φαινόμενο

Ένα μπουκάλι Domaine de Terres Blanches Sancerre εμφανίστηκε για λίγο -για πολύ λίγο- κατά τη διάρκεια της σειράς ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων, «The End of an Era», που προβάλλεται τώρα στο Disney+. Αμέσως, οι fans της Taylor Swift κοινοποίησαν τα στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα αποθέματα εξαντλήθηκαν γρήγορα στον ιστότοπο του διανομέα του στις ΗΠΑ, παρέχοντας το πιο πρόσφατο παράδειγμα -γνωστό ως Swiftonomics– την ικανότητα της 36χρονης δισεκατομμυριούχου να δημιουργεί ή να καταρρίπτει εμπορικά σήματα με την έγκρισή της.


