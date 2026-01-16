Η Τέιλορ Σουίφτ ανεβάζει τις πωλήσεις κρασιού παγκοσμίως και κάνει viral τα γαλλικά Sancerre

Λίγα δευτερόλεπτα πλάνων στο The End of an Era, ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην καριέρα της Taylor Swift ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν ένα παγκόσμιο φαινόμενο