Barclays: Τα ελληνικά ομόλογα αντέχουν και το πολιτικό ρίσκο παραμένει ελεγχόμενο

Η Barclays διατηρεί θετική στάση για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία σύγκλισης των ελληνικών spreads συνεχίζεται, έστω και με πιο αργό και σταδιακό ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως επισημαίνει ο οίκος, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας που επωφελούνται από ισχυρό μακροοικονομικό υπόβαθρο, με την ανάπτυξη να υπεραποδίδει και τη δημοσιονομική εικόνα να παραμένει σταθερή.



Κεντρικό στοιχείο της ανάλυσης αποτελεί η καθοδική πορεία του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Η Barclays σημειώνει ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική έχει οδηγήσει σε ταχύτερη μείωση του χρέους στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ισπανία και την Πορτογαλία, τάση που –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ– αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό χρέος παραμένει υψηλό, κοντά στο 147% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, η σταθερή πτωτική του τροχιά λειτουργεί υποστηρικτικά για τα ελληνικά spreads.



Αυτό το υψηλότερο σημείο εκκίνησης στο χρέος εξηγεί, σύμφωνα με τη Barclays, γιατί τα spreads των ελληνικών ομολόγων έναντι του Bund παραμένουν ευρύτερα σε σχέση με εκείνα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, ο οίκος εκτιμά ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω σύγκλιση, έστω και χωρίς τις απότομες κινήσεις του παρελθόντος, καθώς η αναπτυξιακή υπεραπόδοση αναμένεται να διατηρηθεί και το 2026.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πολιτικό σκέλος, το οποίο η Barclays χαρακτηρίζει ως ελεγχόμενο. Οι εγχώριοι πολιτικοί κίνδυνοι θεωρούνται περιορισμένοι, με την κυβερνώσα κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές να μην είναι προγραμματισμένες πριν από το 2027. Το στοιχείο αυτό μειώνει την πιθανότητα πολιτικών αναταράξεων στον επενδυτικό ορίζοντα και ενισχύει τη σταθερότητα του ελληνικού επενδυτικού αφηγήματος.

