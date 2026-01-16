Οι ελληνικές εταιρείες που πιάνουν… θέσεις στην ανοικοδόμηση της Λιβύης
21 μνημόνια συνεργασίας στη Βεγγάζη με το Ταμείο Ανοικοδόμησης – Metlen, ΤΕΡΝΑ, ΑΔΜΗΕ, Archirodon, THEON, TTSA, SALFO, HILLCON και το ελληνικό επιχειρηματικό αποτύπωμα σε ενέργεια, δίκτυα, υποδομές, υγεία, φάρμακα, τρόφιμα, εκπαίδευση και ψηφιακά έργα
Το πρώτο βήμα για ένα ευρύ restart της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στη Λιβύη πραγματοποιήθηκε με την επιχειρηματική αποστολή που επέστρεψε χθες από τη Βεγγάζη, συνοδευόμενη από τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.
Συνολικά 21 μνημόνια συνεργασίας υπεγράφησαν από ισάριθμες ελληνικές επιχειρήσεις με το Ταμείο Ανοικοδόμησης της Λιβύης, ανοίγοντας τον δρόμο για έργα σε ενέργεια, δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, υποδομές, υγεία, αγροδιατροφή και ψηφιακές υποδομές.
