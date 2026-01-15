ΑΑΔΕ: Επιπλέον επιστροφές ενοικίου σε 6.700 δικαιούχους - Αναζητούνται άλλοι 27.000 που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ
ΑΑΔΕ: Επιπλέον επιστροφές ενοικίου σε 6.700 δικαιούχους - Αναζητούνται άλλοι 27.000 που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ
Πιστώθηκαν κατά μέσο όρο 203 ευρώ σε κάθε δικαιούχο, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο μέσο ενοίκιο το οποίο δηλώνουν οι ίδιοι
Στα 1,37 εκατ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς επιπλέον 6.722 δικαιούχων, οι οποίοι δήλωσαν το ΙΒΑΝ που είχαν παραλείψει, ή υπέβαλαν ή τροποποίησαν τις δηλώσεις τους, από 13/12/2025 έως και 30/12/2025. Με άλλα λόγια, πιστώθηκαν κατά μέσο όρο 203 ευρώ σε κάθε δικαιούχο, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο μέσο ενοίκιο το οποίο δηλώνουν οι ίδιοι.
Για όσους υπέβαλαν αρχική ή τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024, μετά τις 12 Δεκεμβρίου 2025, η επιστροφή του ενοικίου υπολογίστηκε εκ νέου, με βάση την απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και Θάνου Πετραλιά, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1199/2025). Αυτή προβλέπει ειδική διαδικασία συμπληρώσεων και διορθώσεων για την καταβολή της ενίσχυσης ή του τυχόν επιπλέον δικαιούμενου ποσού, που προκύπτει σε σχέση με τις πληρωμές, οι οποίες έγιναν στις 28/11/2025 και 30/12/2025.
Ειδικότερα,
· 385 δικαιούχοι γνωστοποίησαν λογαριασμό ΙΒΑΝ,
· 392 δικαιούχοι υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 12/12/2025,
· 2,5 χιλ. δικαιούχοι πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία και
· Οι υπόλοιποι δικαιούχοι διόρθωσαν τα στοιχεία του πίνακα 6 του Ε1 για τη δαπάνη ενοικίου (εκμισθωτές, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό δήλωσης μίσθωσης, αριθμό παροχής, κ.α.). Από αυτούς, 2,5 χιλ. δικαιούχοι συμμετείχαν και στις δύο προηγούμενες καταβολές στις 28/11/2025 ή 30/12/2025.
Ακόμα και μετά την πληρωμή των νέων δικαιούχων όμως, παραμένουν χωρίς λογαριασμό ΙΒΑΝ άλλοι 27 χιλ. δικαιούχοι.
Επισημαίνονται τα εξής:
· Ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.
· Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
Για όσους υπέβαλαν αρχική ή τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024, μετά τις 12 Δεκεμβρίου 2025, η επιστροφή του ενοικίου υπολογίστηκε εκ νέου, με βάση την απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και Θάνου Πετραλιά, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1199/2025). Αυτή προβλέπει ειδική διαδικασία συμπληρώσεων και διορθώσεων για την καταβολή της ενίσχυσης ή του τυχόν επιπλέον δικαιούμενου ποσού, που προκύπτει σε σχέση με τις πληρωμές, οι οποίες έγιναν στις 28/11/2025 και 30/12/2025.
Ειδικότερα,
· 385 δικαιούχοι γνωστοποίησαν λογαριασμό ΙΒΑΝ,
· 392 δικαιούχοι υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 12/12/2025,
· 2,5 χιλ. δικαιούχοι πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία και
· Οι υπόλοιποι δικαιούχοι διόρθωσαν τα στοιχεία του πίνακα 6 του Ε1 για τη δαπάνη ενοικίου (εκμισθωτές, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό δήλωσης μίσθωσης, αριθμό παροχής, κ.α.). Από αυτούς, 2,5 χιλ. δικαιούχοι συμμετείχαν και στις δύο προηγούμενες καταβολές στις 28/11/2025 ή 30/12/2025.
Ακόμα και μετά την πληρωμή των νέων δικαιούχων όμως, παραμένουν χωρίς λογαριασμό ΙΒΑΝ άλλοι 27 χιλ. δικαιούχοι.
Επισημαίνονται τα εξής:
· Ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.
· Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
· Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
· Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.
· Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα