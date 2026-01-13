Νέα πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου την Πέμπτη 15/1
Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου
Την Πέμπτη (15/1) θα πιστωθούν τα χρήματα για την επιστροφή ενοικίου για το 2025 και στους τελευταίους δικαιούχους. Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.
Ειδικότερα, θα εισπράξουν χρήματα όσοι έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή όσοι εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου.
Υπενθυμίζουμε ότι όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματα τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
-Υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.
-Διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1 (στοιχεία εκμισθωτή, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό παροχής κ.λπ.). πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά.
-Είχαν εκκρεμότητες στα στοιχεία τους που επιλύθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου
Η διαδικασία πίστωσης θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους δικαιούχους.
