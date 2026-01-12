Επιστροφή ενοικίου: Στις 15 Ιανουαρίου πιστώνονται τα χρήματα στους δικαιούχους
Ποιους αφορά η επιστροφή ενοικίου - Tουλάχιστον 24.000 δικαιούχοι δεν έχουν λάβει ακόμη χρήματα
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους, με τα χρήματα να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.
Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.
Η καταβολή αυτή θα αφορά μόνο όσους προχώρησαν από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2025 στην υποβολή της αρχικής δήλωσης ή τροποποίησαν τα στοιχείων τους κατά το διάστημα αυτό για το φορολογικό έτος 2024.
-Υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.
-Διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1 (στοιχεία εκμισθωτή, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό παροχής κ.λπ.). πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά.
-Είχαν εκκρεμότητες στα στοιχεία τους που επιλύθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου
Η διαδικασία πίστωσης θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους δικαιούχους.
Η επιστροφή ενοικίουΟυσιαστικά τα ποσά του εν λόγω επιδόματος θα δοθούν σε όσους:
