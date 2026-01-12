ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Επιστροφή ενοικίου: Στις 15 Ιανουαρίου πιστώνονται τα χρήματα στους δικαιούχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πληρωμές Επιστροφή ενοικίου

Επιστροφή ενοικίου: Στις 15 Ιανουαρίου πιστώνονται τα χρήματα στους δικαιούχους

Ποιους αφορά η επιστροφή ενοικίου - Tουλάχιστον 24.000 δικαιούχοι δεν έχουν λάβει ακόμη χρήματα

Επιστροφή ενοικίου: Στις 15 Ιανουαρίου πιστώνονται τα χρήματα στους δικαιούχους
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους, με τα χρήματα να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.

Tουλάχιστον 24.000 δικαιούχοι δεν έχουν λάβει ακόμη χρήματα


Η καταβολή αυτή θα αφορά μόνο όσους προχώρησαν από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2025 στην υποβολή της αρχικής δήλωσης ή τροποποίησαν τα στοιχείων τους κατά το διάστημα αυτό για το φορολογικό έτος 2024.

Η επιστροφή ενοικίου

Ουσιαστικά τα ποσά του εν λόγω επιδόματος θα δοθούν σε όσους:

-Υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.
-Διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1 (στοιχεία εκμισθωτή, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό παροχής κ.λπ.). πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά.
-Είχαν εκκρεμότητες στα στοιχεία τους που επιλύθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου

Κλείσιμο
Η διαδικασία πίστωσης θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους δικαιούχους.

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης